https://ria.ru/20230910/vybory-1895404719.html

ЕР побеждает на выборах в Запорожской области с 83,06 процента голосов

ЕР побеждает на выборах в Запорожской области с 83,06 процента голосов - РИА Новости, 10.09.2023

ЕР побеждает на выборах в Запорожской области с 83,06 процента голосов

На выборах в заксобрание Запорожской области обработано 98,06% протоколов, "Единая Россия" побеждает с 83,06% голосов, сообщила журналистам глава избирательной... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T21:13

2023-09-10T21:13

2023-09-10T21:13

единый день голосования в россии — 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895401269_0:0:2892:1627_1920x0_80_0_0_7ae2a094e7b0bf89fa29c6557b333e03.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. На выборах в заксобрание Запорожской области обработано 98,06% протоколов, "Единая Россия" побеждает с 83,06% голосов, сообщила журналистам глава избирательной комиссии региона Галина Катющенко."Продолжается подсчет голосов избирателей на выборах в законодательное собрание Запорожской области первого созыва, на этот момент обработано 98,06% протоколов с учетом экстерриториальных участков и досрочного голосования. КПРФ к этому часу набрали 5,01% голосов, "Единая Россия" - 83,06%, "Справедливая Россия" - 5,10% и ЛДПР - 5,82%", - сообщила она.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

единый день голосования в россии — 2023