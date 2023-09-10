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Замглавы ЦИК России поздравил Собянина с победой на выборах

Замглавы ЦИК России поздравил Собянина с победой на выборах - РИА Новости, 10.09.2023

Замглавы ЦИК России поздравил Собянина с победой на выборах

Заместитель главы Центральной избирательной комиссии России Николай Булавин поздравил вновь избранного на пост мэра Москвы Сергея Собянина. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T20:57

2023-09-10T20:57

2023-09-10T21:15

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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Заместитель главы Центральной избирательной комиссии России Николай Булавин поздравил вновь избранного на пост мэра Москвы Сергея Собянина."Мы, конечно, окончательное поздравление оформим в виде телеграммы от Эллы Александровны (Памфиловой, главы ЦИК - ред.) и Центральной избирательной комиссии. А сейчас, учитывая, что голосов с классических участков гораздо меньше, победитель однозначно уже известен, от нас всех здесь присутствующих в зале поздравления Сергею Семеновичу (Собянину) со столь убедительной победой. Я даже позволю себе поаплодировать. Мы ему очень благодарны за все", - сказал Булаев в информационном центре ЦИК.Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили за три дня и начались 8 сентября. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Организованы выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.В Москве проходили выборы мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).

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