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Собянин набрал более двух миллионов голосов по предварительным данным ДЭГ - РИА Новости, 10.09.2023
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20:54 10.09.2023 (обновлено: 21:27 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/vybory-1895402814.html
Собянин набрал более двух миллионов голосов по предварительным данным ДЭГ
Собянин набрал более двух миллионов голосов по предварительным данным ДЭГ - РИА Новости, 10.09.2023
Собянин набрал более двух миллионов голосов по предварительным данным ДЭГ
Сергей Собянин, по предварительным данным ДЭГ, набрал более двух миллионов голосов на выборах мэра Москвы, заявил начальник Управления по совершенствованию... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T20:54
2023-09-10T21:27
единый день голосования в россии
сергей собянин
леонид зюганов
политика
москва
россия
новомосковский административный округ
ольга кириллова
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Сергей Собянин, по предварительным данным ДЭГ, набрал более двух миллионов голосов на выборах мэра Москвы, заявил начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства города Артем Костырко."Победитель Сергей Семенович Собянин. Он набрал чуть больше чем два миллиона голосов. Сейчас в процентном соотношении все представим", — сказал он.Сам Собянин отметил, что в этом году москвичи проявили самую большую активность на выборах главы города. Он поблагодарил избирателей, а также членов штаба, активистов и доверенных лиц.Уточняется, что по результатам электронного голосования второе место занял депутат Мосгордумы Леонид Зюганов, набрав 212 тысяч 153 голоса. На третьем месте оказался вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, получив 159 тысяч 313 голосов.Четвертое место занял Даванков Владислав Андреевич — 136 тысяч 573 голоса, пятое —Гусев Дмитрий Геннадиевич, у него 103 тысячи 762 голоса, добавил Костырко.Как сообщили в Мосгоризбиркоме, всего в выборах приняли участие более 3,2 миллиона жителей столицы, что составляет примерно 50 процентов избирателей.Голосование в большинстве российских регионов проходило с 8 по 10 сентября. Так, в 21 субъекте страны выбирали высших должностных лиц. Кроме того, состоялись дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. В Москве выбирали мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). Голосование также прошло в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230910/vybory-1895404719.html
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москва
россия
новомосковский административный округ
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единый день голосования в россии, сергей собянин, леонид зюганов, политика, москва, россия, новомосковский административный округ, ольга кириллова, госдума рф, мосгоризбирком, тинао, московская городская дума, единый день голосования в россии — 2023, лдпр, борис чернышов (депутат)
Единый день голосования в России, Сергей Собянин, Леонид Зюганов, Политика, Москва, Россия, Новомосковский административный округ, Ольга Кириллова, Госдума РФ, Мосгоризбирком, ТиНАО, Московская городская дума, Единый день голосования в России — 2023, ЛДПР, Борис Чернышов (депутат)
Собянин набрал более двух миллионов голосов по предварительным данным ДЭГ

Собянин набрал более двух миллионов голосов на выборах мэра Москвы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖенщины выходят после голосования на выборах мэра Москвы
Женщины выходят после голосования на выборах мэра Москвы - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Женщины выходят после голосования на выборах мэра Москвы
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Сергей Собянин, по предварительным данным ДЭГ, набрал более двух миллионов голосов на выборах мэра Москвы, заявил начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства города Артем Костырко.
"Победитель Сергей Семенович Собянин. Он набрал чуть больше чем два миллиона голосов. Сейчас в процентном соотношении все представим", — сказал он.
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
ЕР побеждает на выборах в Запорожской области с 83,06 процента голосов
Вчера, 21:13
Сам Собянин отметил, что в этом году москвичи проявили самую большую активность на выборах главы города. Он поблагодарил избирателей, а также членов штаба, активистов и доверенных лиц.
Уточняется, что по результатам электронного голосования второе место занял депутат Мосгордумы Леонид Зюганов, набрав 212 тысяч 153 голоса. На третьем месте оказался вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, получив 159 тысяч 313 голосов.
Четвертое место занял Даванков Владислав Андреевич — 136 тысяч 573 голоса, пятое —Гусев Дмитрий Геннадиевич, у него 103 тысячи 762 голоса, добавил Костырко.
Как сообщили в Мосгоризбиркоме, всего в выборах приняли участие более 3,2 миллиона жителей столицы, что составляет примерно 50 процентов избирателей.
Голосование в большинстве российских регионов проходило с 8 по 10 сентября. Так, в 21 субъекте страны выбирали высших должностных лиц. Кроме того, состоялись дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. В Москве выбирали мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). Голосование также прошло в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Агитационный баннер к Единому дню голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Единый день голосования в России
Вчера, 01:01
 
Единый день голосования в РоссииСергей СобянинЛеонид ЗюгановПолитикаМоскваРоссияНовомосковский административный округОльга КирилловаГосдума РФМосгоризбиркомТиНАОМосковская городская думаЕдиный день голосования в России — 2023ЛДПРБорис Чернышов (депутат)
 
 
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