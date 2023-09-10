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Явка при голосовании в Народный совет ДНР превысила 76 процентов

Явка при голосовании в Народный совет ДНР превысила 76 процентов - РИА Новости, 10.09.2023

Явка при голосовании в Народный совет ДНР превысила 76 процентов

Явка при голосовании в Народный совет ДНР составила более 76%, при голосовании в городской совет Донецка - более 70%, сообщила член СПЧ, член президиума... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T20:47

2023-09-10T20:47

2023-09-10T20:47

донецкая народная республика

донецкий городской совет

россия

госдума рф

донецк

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА. 10 сен - РИА Новости. Явка при голосовании в Народный совет ДНР составила более 76%, при голосовании в городской совет Донецка - более 70%, сообщила член СПЧ, член президиума общественного движения "Свободный Донбасс" Елена Шишкина. "Выборы прошли, я озвучу цифры: явка при голосовании в Народный совет Донецкой республики - более 76 процентов, явка при голосовании в Донецкий городской совет более 70 процентов. Это не удивительно для нашего региона, для Донецкой Народной Республики, активное гражданское общество сформировалось еще начиная с 2014 года", - сказала Шишкина. По ее словам, эта явка оказалась самой большой по российским регионам. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начнутся с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

донецкая народная республика

россия

донецк

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донецкая народная республика, донецкий городской совет, россия, госдума рф, донецк, единый день голосования в россии — 2023