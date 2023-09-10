https://ria.ru/20230910/vybory-1895399007.html

ЕР победила в Херсонской области с большим перевесом

ЕР победила в Херсонской области с большим перевесом - РИА Новости, 10.09.2023

ЕР победила в Херсонской области с большим перевесом

Партия "Единая Россия" победила с большим перевесом на выборах в заксобрание Херсонской области по результатам обработки 100 процентов протоколов, заявила... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T20:30

2023-09-10T20:30

2023-09-10T21:01

политика

херсонская область

единая россия

единый день голосования в россии — 2023

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 10 сен — РИА Новости. Партия "Единая Россия" победила с большим перевесом на выборах в заксобрание Херсонской области по результатам обработки 100 процентов протоколов, заявила председатель регионального избиркома Марина Захарова на заседании избирательной комиссии по подведению итогов голосования."В выборах приняли участие 65,36 процента избирателей Херсонской области. Число голосов распределилось следующим образом: Всероссийская политическая партия "Единая Россия" — 74,86 процента, политическая партия Коммунистическая партия Российской Федерации — 10,56 процента, политическая партия ЛДПР, Либерально-демократическая партия России — 8,27 процента, партия "Справедливая Россия — За Правду" — 5,03 процента", — сообщила она.По словам Захаровой, по результатам голосования мандаты распределили следующим образом: 28 мандатов — ЕР, четыре — КПРФ, три — ЛДПР, один — "Справедливая Россия — Патриоты — За правду".Отмечается, что в избирком не поступило ни одной жалобы на организацию и проведение выборов.В других новых российских регионах единороссы также лидируют. Так, в ЛНР они набирают 74,67 процента голосов по итогам обработки 78,5 процента протоколов. В Запорожской области ЕР получила 83,87 процента после обработки 77,05 процента бюллетеней. В Херсонской области партия набирает 73,73 процента голосов после обработки более 72,24 процента протоколов.Выборы в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях впервые проходят по российскому законодательству. В ДНР и ЛНР выбирают депутатов народных советов, в Херсонской области — региональную Думу, в Запорожской — законодательное собрание. После завершения выборного процесса местные парламенты выберут глав новых регионов.

https://ria.ru/20230909/yavka-1895216441.html

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

херсонская область

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