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На всех избирательных участках Москвы завершилось голосование

На всех избирательных участках Москвы завершилось голосование - РИА Новости, 10.09.2023

На всех избирательных участках Москвы завершилось голосование

Избирательные участки для голосования закрылись в столице в воскресенье, выборы мэра Москвы завершились. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T20:02

2023-09-10T20:02

2023-09-10T20:02

политика

москва

новомосковский административный округ

тинао

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Избирательные участки для голосования закрылись в столице в воскресенье, выборы мэра Москвы завершились. Москва - один из регионов, где проходило трехдневное голосование. В этом году москвичи выбирали мэра столицы и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). По городу работали почти 2,2 тысячи избирательных участков. Как и в прошлые годы, москвичи могли проголосовать очно на участках или электронно из любого удобного места. Кроме того, в этом году впервые можно было проголосовать через терминалы электронного голосования, которые размещались на участках, они также использовались для надомного голосования, подавать заявление для этого не требовалось. При этом в Москве подозреваемые и обвиняемые могли проголосовать в девяти СИЗО на выборах высших должностных лиц 18 субъектов Российской Федерации.

москва

новомосковский административный округ

тинао

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политика, москва, новомосковский административный округ, тинао, единый день голосования в россии — 2023