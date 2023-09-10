https://ria.ru/20230910/vybory-1895394190.html
Хоценко по предварительным данным лидирует на выборах главы Омской области
Хоценко по предварительным данным лидирует на выборах главы Омской области - РИА Новости, 10.09.2023
Хоценко по предварительным данным лидирует на выборах главы Омской области
Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко лидирует на выборах главы региона с 74,64% голосов по итогам обработки 53,78% протоколов, свидетельствуют новые... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T19:58
2023-09-10T19:58
2023-09-10T23:13
политика
омская область
виталий хоценко
цик рф
единая россия
единый день голосования в россии — 2023
кпрф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894750677_0:0:2855:1606_1920x0_80_0_0_9aca35c45a1ef35cb98c3c83cce06ab2.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко лидирует на выборах главы региона с 74,64% голосов по итогам обработки 53,78% протоколов, свидетельствуют новые данные ЦИК РФ. Согласно данным онлайн-табло в информационном центре ЦИК, Виталий Хоценко ("Единая Россия") набрал 74,64% голосов избирателей, Андрей Алехин (КПРФ) - 11,89% голосов, Владимир Казанин ("Коммунисты России") - 6,52%, Максим Макаленко (ЛДПР) - 4,85% голосов.
https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html
омская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894750677_147:0:2686:1904_1920x0_80_0_0_85c65903448253e0a1605a8242138734.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, омская область, виталий хоценко, цик рф, единая россия, единый день голосования в россии — 2023, кпрф
Политика, Омская область, Виталий Хоценко, ЦИК РФ, Единая Россия, Единый день голосования в России — 2023, КПРФ
Хоценко по предварительным данным лидирует на выборах главы Омской области
ЦИК: Хоценко лидирует на выборах главы Омской области с 74,64%