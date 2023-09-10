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ЕР лидирует на выборах в ДНР после обработки 47,72 процента протоколов

ЕР лидирует на выборах в ДНР после обработки 47,72 процента протоколов - РИА Новости, 10.09.2023

ЕР лидирует на выборах в ДНР после обработки 47,72 процента протоколов

Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Народный совет ДНР после обработки 47,72% протоколов и набирает 78,36% голосов избирателей, свидетельствуют новые... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T19:38

2023-09-10T19:38

2023-09-10T20:22

политика

донецкая народная республика

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цик рф

единый день голосования в россии — 2023

лдпр

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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Народный совет ДНР после обработки 47,72% протоколов и набирает 78,36% голосов избирателей, свидетельствуют новые данные ЦИК РФ.Согласно онлайн-табло в информцентре ЦИК, "Единая Россия" набирает 78,36% голосов избирателей, ЛДПР – 6,74%,КПРФ - 6,12%, партия "Новые люди" - 4,48%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 3,48%.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, донецкая народная республика, единая россия, цик рф, единый день голосования в россии — 2023, лдпр