https://ria.ru/20230910/vybory-1895389150.html

Моор по предварительным данным лидирует на выборах главы Тюменской области

Моор по предварительным данным лидирует на выборах главы Тюменской области - РИА Новости, 10.09.2023

Моор по предварительным данным лидирует на выборах главы Тюменской области

Действующий губернатор Тюменской области Александр Моор лидирует на выборах главы региона с 72,66% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ по итогам... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T19:26

2023-09-10T19:26

2023-09-10T23:14

политика

тюменская область

цик рф

единый день голосования в россии — 2023

александр моор

единая россия

лдпр

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Тюменской области Александр Моор лидирует на выборах главы региона с 72,66% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ по итогам обработки 0,30% протоколов.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, действующий губернатор Александр Моор ("Единая Россия") набрал 72,66% голосов избирателей, Денис Садовников (ЛДПР) - 11,86%, Иван Левченко (КПРФ) - 9,46%, Владимир Пискайкин ("Справедливая Россия - Патриоты - За Правду") - 4,94% голосов.

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политика, тюменская область, цик рф, единый день голосования в россии — 2023, александр моор, единая россия, лдпр