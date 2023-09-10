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Моор по предварительным данным лидирует на выборах главы Тюменской области - РИА Новости, 10.09.2023
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19:26 10.09.2023 (обновлено: 23:14 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/vybory-1895389150.html
Моор по предварительным данным лидирует на выборах главы Тюменской области
Моор по предварительным данным лидирует на выборах главы Тюменской области - РИА Новости, 10.09.2023
Моор по предварительным данным лидирует на выборах главы Тюменской области
Действующий губернатор Тюменской области Александр Моор лидирует на выборах главы региона с 72,66% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ по итогам... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T19:26
2023-09-10T23:14
политика
тюменская область
цик рф
единый день голосования в россии — 2023
александр моор
единая россия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Тюменской области Александр Моор лидирует на выборах главы региона с 72,66% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ по итогам обработки 0,30% протоколов.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, действующий губернатор Александр Моор ("Единая Россия") набрал 72,66% голосов избирателей, Денис Садовников (ЛДПР) - 11,86%, Иван Левченко (КПРФ) - 9,46%, Владимир Пискайкин ("Справедливая Россия - Патриоты - За Правду") - 4,94% голосов.
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политика, тюменская область, цик рф, единый день голосования в россии — 2023, александр моор, единая россия, лдпр
Политика, Тюменская область, ЦИК РФ, Единый день голосования в России — 2023, Александр Моор, Единая Россия, ЛДПР
Моор по предварительным данным лидирует на выборах главы Тюменской области

ЦИК: Моор лидирует на выборах главы Тюменской области с 72,66%

© РИА Новости / Наталья Горшкова | Перейти в медиабанкЖенщина получает бюллетень на выборах губернатора Тюменской области и депутатов в местные органы самоуправления
Женщина получает бюллетень на выборах губернатора Тюменской области и депутатов в местные органы самоуправления - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Наталья Горшкова
Перейти в медиабанк
Женщина получает бюллетень на выборах губернатора Тюменской области и депутатов в местные органы самоуправления
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Тюменской области Александр Моор лидирует на выборах главы региона с 72,66% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ по итогам обработки 0,30% протоколов.
Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, действующий губернатор Александр Моор ("Единая Россия") набрал 72,66% голосов избирателей, Денис Садовников (ЛДПР) - 11,86%, Иван Левченко (КПРФ) - 9,46%, Владимир Пискайкин ("Справедливая Россия - Патриоты - За Правду") - 4,94% голосов.
Итоги выборов глав регионов России
Итоги выборов глав регионов России
Вчера, 15:02
 
ПолитикаТюменская областьЦИК РФЕдиный день голосования в России — 2023Александр МоорЕдиная РоссияЛДПР
 
 
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