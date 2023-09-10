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Моор по предварительным данным лидирует на выборах главы Тюменской области
Моор по предварительным данным лидирует на выборах главы Тюменской области - РИА Новости, 10.09.2023
Моор по предварительным данным лидирует на выборах главы Тюменской области
Действующий губернатор Тюменской области Александр Моор лидирует на выборах главы региона с 72,66% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ по итогам... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T19:26
2023-09-10T19:26
2023-09-10T23:14
политика
тюменская область
цик рф
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александр моор
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Тюменской области Александр Моор лидирует на выборах главы региона с 72,66% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ по итогам обработки 0,30% протоколов.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, действующий губернатор Александр Моор ("Единая Россия") набрал 72,66% голосов избирателей, Денис Садовников (ЛДПР) - 11,86%, Иван Левченко (КПРФ) - 9,46%, Владимир Пискайкин ("Справедливая Россия - Патриоты - За Правду") - 4,94% голосов.
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Политика, Тюменская область, ЦИК РФ, Единый день голосования в России — 2023, Александр Моор, Единая Россия, ЛДПР
Моор по предварительным данным лидирует на выборах главы Тюменской области
ЦИК: Моор лидирует на выборах главы Тюменской области с 72,66%