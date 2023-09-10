https://ria.ru/20230910/vybory-1895385151.html

Глава Приморья Кожемяко лидирует на выборах с 73 процентами голосов

Глава Приморья Кожемяко лидирует на выборах с 73 процентами голосов - РИА Новости, 10.09.2023

Глава Приморья Кожемяко лидирует на выборах с 73 процентами голосов

Глава Приморья Олег Кожемяко лидирует на выборах губернатора региона с 73,08%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 80,01% протоколов. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T19:05

2023-09-10T19:05

2023-09-10T19:05

политика

олег кожемяко

цик рф

лдпр

коммунисты россии

единый день голосования в россии — 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895378726_0:164:3071:1891_1920x0_80_0_0_7b9cfd41bec44c96f393b5c1e575a610.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Глава Приморья Олег Кожемяко лидирует на выборах губернатора региона с 73,08%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 80,01% протоколов. Так, согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК РФ, Кожемяко набирает 73,08% голосов избирателей, кандидат от ЛДПР Инна Кошелева - 9,71%, Александр Андони ("Коммунисты России") - 5,96%, Кирилл Рудюк ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 4,37%, Денис Ковалев ("Казачья партия") - 3,92%,

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, олег кожемяко, цик рф, лдпр, коммунисты россии, единый день голосования в россии — 2023