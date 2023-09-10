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КПРФ лидирует на выборах в Хакасии с 37,12 процентами голосов

КПРФ лидирует на выборах в Хакасии с 37,12 процентами голосов - РИА Новости, 10.09.2023

КПРФ лидирует на выборах в Хакасии с 37,12 процентами голосов

КПРФ лидирует на выборах депутатов верховного совета Республики Хакасия с 37,12% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК России после обработки 12,96%... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T18:52

2023-09-10T18:52

2023-09-10T19:00

единый день голосования в россии — 2023

кпрф

политика

"голос"

республика хакасия

цик рф

единая россия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. КПРФ лидирует на выборах депутатов верховного совета Республики Хакасия с 37,12% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК России после обработки 12,96% протоколов.Согласно данным онлайн-табло ЦИК РФ, после подсчета 12,96% протоколов КПРФ набирает 37,12% голосов, "Единая Россия" – 36,15%, ЛДПР – 7,43%, "Новые люди" – 6,09%, "Справедливая Россия – За правду" – 3,34%, "Партия пенсионеров" – 3,22%, "Коммунисты России" – 2,80% голосов.

республика хакасия

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единый день голосования в россии — 2023, кпрф, политика, "голос", республика хакасия, цик рф, единая россия