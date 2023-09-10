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"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Кузбасса с 75,41% голосов

"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Кузбасса с 75,41% голосов - РИА Новости, 10.09.2023

"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Кузбасса с 75,41% голосов

Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в законодательное собрание Кемеровской области с 75,41% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T18:49

2023-09-10T18:49

2023-09-10T18:56

единый день голосования в россии — 2023

единая россия

политика

цик рф

кемеровская область

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в законодательное собрание Кемеровской области с 75,41% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 1,79% протоколов.Согласно данным онлайн-табло ЦИК РФ, после подсчета 1,79% протоколов "Единая Россия" набирает 75,41% голосов избирателей, КПРФ - 7,40%, ЛДПР - 8,15%, "Справедливая Россия – Патриоты - За правду" - 4,21%, "Новые люди" - 3,38%.Выборы губернатора Кузбасса, депутатов законодательного собрания Кемеровской области проходили 8, 9 и 10 сентября. В заксобрание зарегистрированы 433 кандидата от пяти партий.

кемеровская область

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