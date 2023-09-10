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Котюков лидирует на выборах главы Красноярского края - РИА Новости, 10.09.2023
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18:36 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/vybory-1895381815.html
Котюков лидирует на выборах главы Красноярского края
Котюков лидирует на выборах главы Красноярского края - РИА Новости, 10.09.2023
Котюков лидирует на выборах главы Красноярского края
Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков лидирует на выборах главы региона с 70,49% голосов избирателей по итогам обработки 30,44% протоколов,... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T18:36
2023-09-10T18:36
политика
красноярский край
михаил котюков
единая россия
лдпр
цик рф
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков лидирует на выборах главы региона с 70,49% голосов избирателей по итогам обработки 30,44% протоколов, свидетельствуют новые данные ЦИК РФСогласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК РФ, Котюков ("Единая Россия") набирает 70,49% голосов, Александр Глисков (ЛДПР) - 11,17%, Ирина Иванова (партия "Зеленые") - 8,41%, Андрей Новак (КПРФ) - 5,94%, Максим Маркерт ("Справедливая Россия) - 1,65%.
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политика, красноярский край, михаил котюков, единая россия, лдпр, цик рф, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Красноярский край, Михаил Котюков, Единая Россия, ЛДПР, ЦИК РФ, Единый день голосования в России — 2023
Котюков лидирует на выборах главы Красноярского края

ЦИУ: Котюков лидирует на выборах главы Красноярского края с 70,49%

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛюди голосуют на выборах губернатора Красноярского края
Люди голосуют на выборах губернатора Красноярского края - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Люди голосуют на выборах губернатора Красноярского края
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков лидирует на выборах главы региона с 70,49% голосов избирателей по итогам обработки 30,44% протоколов, свидетельствуют новые данные ЦИК РФ
Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК РФ, Котюков ("Единая Россия") набирает 70,49% голосов, Александр Глисков (ЛДПР) - 11,17%, Ирина Иванова (партия "Зеленые") - 8,41%, Андрей Новак (КПРФ) - 5,94%, Максим Маркерт ("Справедливая Россия) - 1,65%.
Итоги выборов глав регионов России
Итоги выборов глав регионов России
15:02
 
ПолитикаКрасноярский крайМихаил КотюковЕдиная РоссияЛДПРЦИК РФЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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