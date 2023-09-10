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Котюков лидирует на выборах главы Красноярского края

Котюков лидирует на выборах главы Красноярского края - РИА Новости, 10.09.2023

Котюков лидирует на выборах главы Красноярского края

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков лидирует на выборах главы региона с 70,49% голосов избирателей по итогам обработки 30,44% протоколов,... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T18:36

2023-09-10T18:36

2023-09-10T18:36

политика

красноярский край

михаил котюков

единая россия

лдпр

цик рф

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков лидирует на выборах главы региона с 70,49% голосов избирателей по итогам обработки 30,44% протоколов, свидетельствуют новые данные ЦИК РФСогласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК РФ, Котюков ("Единая Россия") набирает 70,49% голосов, Александр Глисков (ЛДПР) - 11,17%, Ирина Иванова (партия "Зеленые") - 8,41%, Андрей Новак (КПРФ) - 5,94%, Максим Маркерт ("Справедливая Россия) - 1,65%.

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красноярский край

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политика, красноярский край, михаил котюков, единая россия, лдпр, цик рф, единый день голосования в россии — 2023