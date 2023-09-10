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"Единая Россия" лидирует на выборах в облдуму Херсонской области

"Единая Россия" лидирует на выборах в облдуму Херсонской области - РИА Новости, 10.09.2023

"Единая Россия" лидирует на выборах в облдуму Херсонской области

Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в облдуму Херсонской области с 73,73% голосов избирателей после обработки 72,24% протоколов, свидетельствуют данные... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T18:30

2023-09-10T18:30

2023-09-10T18:31

единый день голосования в россии — 2023

единая россия

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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в облдуму Херсонской области с 73,73% голосов избирателей после обработки 72,24% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. Согласно онлайн-табло в информцентре ЦИК, "Единая Россия" набирает 73,73% голосов избирателей, КПРФ - 11,33%, ЛДПР – 8,99%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 4,87%.

херсонская область

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