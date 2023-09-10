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Опубликованы данные по выборам в новых регионах - РИА Новости, 10.09.2023
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18:21 10.09.2023 (обновлено: 18:34 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/vybory-1895378551.html
Опубликованы данные по выборам в новых регионах
Опубликованы данные по выборам в новых регионах - РИА Новости, 10.09.2023
Опубликованы данные по выборам в новых регионах
На выборах в законодательные собрания ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей лидирует партия "Единая Россия", следует из данных избиркомов. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T18:21
2023-09-10T18:34
политика
луганская народная республика
херсонская область
донецкая народная республика
единая россия
лдпр
кпрф
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. На выборах в законодательные собрания ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей лидирует партия "Единая Россия", следует из данных избиркомов.Так, в Херсонской области единороссы набирают 73,73 процента голосов после обработки более 72,24 процента бюллетеней, сообщил местный избирком. У КПРФ — 11,33 процента, ЛДПР — 8,99 процента, партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" — 4,87 процента.В ЛНР, как заявила зампредседателя избирательной комиссии ЛНР Марианна Сумская, также лидирует "Единая Россия". По итогам обработки 53,38 процента протоколов она набирает 74,72 процента. ЛДПР — 9,88 процента, КПРФ — 7,36 процента, "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" — 5,33 процента, партия "Новые люди" — 1,82 процента.В ДНР, согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, после обработки 30,13 процента протоколов "Единая Россия" набирает 78,61 процента голосов, ЛДПР — 7,10 процента, КПРФ — шесть процентов, партия "Новые люди" — 4,12 процента, "Справедливая Россия — Патриоты — За Правду", — 3,42 процента.В Запорожской области единороссы набирают более 80 процентов голосов, сообщила журналистам глава региональной избирательной комиссии региона Галина Катющенко."Подсчет голосов продолжается, на этот момент обработаны 58,41 процента протоколов с учетом экстерриториальных участков и досрочного голосования. КПРФ набирает 4,46 процента, "Единая Россия" — 83,96 процента, "Справедливая Россия" — 4,68 процента и ЛДПР — 5,79 процента. Подсчет голосов продолжается", — сказала она.Выборы в новых регионах — Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях — впервые проходят по российскому законодательству. В ДНР и ЛНР выбирают депутатов народных советов, в Херсонской области — региональную Думу, в Запорожской — законодательное собрание. После завершения выборного процесса местные парламенты выберут глав новых регионов.
https://ria.ru/20230910/vybory-1895353425.html
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луганская народная республика
херсонская область
донецкая народная республика
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политика, луганская народная республика, херсонская область , донецкая народная республика, единая россия, лдпр, кпрф, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Единая Россия, ЛДПР, КПРФ, Единый день голосования в России — 2023

Опубликованы данные по выборам в новых регионах

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПодсчет голосов под контролем международных иностранных наблюдателей на выборах в парламент и органы самоуправления в Геническе Херсонской области
Подсчет голосов под контролем международных иностранных наблюдателей на выборах в парламент и органы самоуправления в Геническе Херсонской области - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Подсчет голосов под контролем международных иностранных наблюдателей на выборах в парламент и органы самоуправления в Геническе Херсонской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. На выборах в законодательные собрания ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей лидирует партия "Единая Россия", следует из данных избиркомов.
Так, в Херсонской области единороссы набирают 73,73 процента голосов после обработки более 72,24 процента бюллетеней, сообщил местный избирком. У КПРФ — 11,33 процента, ЛДПР — 8,99 процента, партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" — 4,87 процента.
Женщина голосует на выборах в парламент и органы самоуправления в Единый день голосования на избирательном участке в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
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16:00
В ЛНР, как заявила зампредседателя избирательной комиссии ЛНР Марианна Сумская, также лидирует "Единая Россия". По итогам обработки 53,38 процента протоколов она набирает 74,72 процента. ЛДПР — 9,88 процента, КПРФ — 7,36 процента, "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" — 5,33 процента, партия "Новые люди" — 1,82 процента.
В ДНР, согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, после обработки 30,13 процента протоколов "Единая Россия" набирает 78,61 процента голосов, ЛДПР — 7,10 процента, КПРФ — шесть процентов, партия "Новые люди" — 4,12 процента, "Справедливая Россия — Патриоты — За Правду", — 3,42 процента.
В Запорожской области единороссы набирают более 80 процентов голосов, сообщила журналистам глава региональной избирательной комиссии региона Галина Катющенко.
"Подсчет голосов продолжается, на этот момент обработаны 58,41 процента протоколов с учетом экстерриториальных участков и досрочного голосования. КПРФ набирает 4,46 процента, "Единая Россия" — 83,96 процента, "Справедливая Россия" — 4,68 процента и ЛДПР — 5,79 процента. Подсчет голосов продолжается", — сказала она.
Выборы в новых регионах — Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях — впервые проходят по российскому законодательству. В ДНР и ЛНР выбирают депутатов народных советов, в Херсонской области — региональную Думу, в Запорожской — законодательное собрание. После завершения выборного процесса местные парламенты выберут глав новых регионов.
Итоги выборов глав регионов России
Итоги выборов глав регионов России
15:02
 
ПолитикаЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьДонецкая Народная РеспубликаЕдиная РоссияЛДПРКПРФЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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