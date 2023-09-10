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Кравчук по предварительным данным ЦИК лидирует на выборах мэра Хабаровска - РИА Новости, 10.09.2023
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18:14 10.09.2023 (обновлено: 18:41 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/vybory-1895377903.html
Кравчук по предварительным данным ЦИК лидирует на выборах мэра Хабаровска
Кравчук по предварительным данным ЦИК лидирует на выборах мэра Хабаровска - РИА Новости, 10.09.2023
Кравчук по предварительным данным ЦИК лидирует на выборах мэра Хабаровска
Действующий глава Хабаровска Сергей Кравчук, представляющий "Единую Россию", лидирует с 45,53% голосов на выборах мэра города после подсчета 89,73% протоколов,... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T18:14
2023-09-10T18:41
хабаровск
политика
единая россия
михаил сидоров
цик рф
кпрф
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий глава Хабаровска Сергей Кравчук, представляющий "Единую Россию", лидирует с 45,53% голосов на выборах мэра города после подсчета 89,73% протоколов, вторым идет справедливорос Михаил Сидоров с 33,06%, свидетельствуют предварительные данные ЦИК РФ.Выборы мэра Хабаровска проходили два дня - 9-10 сентября.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, представляющий "Единую Россию" Кравчук после обработки 89,73% голосов набирает 45,53%, второй результат (33,06%) показывает Сидоров из партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", третьим идет Александр Чупров из КПРФ - 9,90%.Остальные кандидаты в мэры Хабаровска на данный момент расположились следующим образом: Вениамин Стельмах ("Новые люди") - 4,97%, Николай Сингур ("Партия пенсионеров") - 1,80%, самовыдвиженец Абдухамид Саидов - 1,19%, Виктор Ротарь ("Родина") - 0,98%.Выборы мэра Хабаровска проходят в один тур, побеждает тот, кто наберет простое большинство голосов. Кравчук впервые стал мэром Хабаровска в сентябре 2018 года, набрав 39,97%.
https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html
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хабаровск, политика, единая россия, михаил сидоров, цик рф, кпрф, единый день голосования в россии — 2023
Хабаровск, Политика, Единая Россия, Михаил Сидоров, ЦИК РФ, КПРФ, Единый день голосования в России — 2023
Кравчук по предварительным данным ЦИК лидирует на выборах мэра Хабаровска

ЦИК: Кравчук по предварительным данным лидирует выборах мэра Хабаровска с 45,53%

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на выборах
Женщина голосует на выборах - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Александр Сухов
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Женщина голосует на выборах
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий глава Хабаровска Сергей Кравчук, представляющий "Единую Россию", лидирует с 45,53% голосов на выборах мэра города после подсчета 89,73% протоколов, вторым идет справедливорос Михаил Сидоров с 33,06%, свидетельствуют предварительные данные ЦИК РФ.
Выборы мэра Хабаровска проходили два дня - 9-10 сентября.
Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, представляющий "Единую Россию" Кравчук после обработки 89,73% голосов набирает 45,53%, второй результат (33,06%) показывает Сидоров из партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", третьим идет Александр Чупров из КПРФ - 9,90%.
Остальные кандидаты в мэры Хабаровска на данный момент расположились следующим образом: Вениамин Стельмах ("Новые люди") - 4,97%, Николай Сингур ("Партия пенсионеров") - 1,80%, самовыдвиженец Абдухамид Саидов - 1,19%, Виктор Ротарь ("Родина") - 0,98%.
Выборы мэра Хабаровска проходят в один тур, побеждает тот, кто наберет простое большинство голосов. Кравчук впервые стал мэром Хабаровска в сентябре 2018 года, набрав 39,97%.
Итоги выборов глав регионов России
Итоги выборов глав регионов России
15:02
 
ХабаровскПолитикаЕдиная РоссияМихаил СидоровЦИК РФКПРФЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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