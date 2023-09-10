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В Омской области закрылись избирательные участки - РИА Новости, 10.09.2023
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17:40 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/vybory-1895372812.html
В Омской области закрылись избирательные участки
В Омской области закрылись избирательные участки - РИА Новости, 10.09.2023
В Омской области закрылись избирательные участки
Избирательные участки на выборах главы региона и дополнительные выборы в законодательное собрание Омской области завершили свою работу с явкой более 31,7%,... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T17:40
2023-09-10T17:40
политика
омская область
донецкая народная республика
виталий хоценко
александр бурков
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кпрф
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ОМСК, 10 сен - РИА Новости. Избирательные участки на выборах главы региона и дополнительные выборы в законодательное собрание Омской области завершили свою работу с явкой более 31,7%, сообщили РИА Новости в пресс-службе избирательной комиссии области. В регионе завершился второй день двухдневных выборов губернатора, а также дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Омской области по округу № 16, основные и дополнительные выборы в органы местного самоуправления Омской области. "По данным на 18.00 (16.00) 31,73% избирателей приняло участие в выборах. За прошедшие два часа это показатель мог измениться на 2-3%, иногда даже больше. Так обычно бывает. Окончательное итоговое число мы узнаем только из протоколов. На 20.00 помещения избирательных участков закрыты. Жалоб и нарушений зафиксировано не было", - сообщили в избиркоме Омской области. На пост главы региона претендуют 4 кандидата: Андрей Алехин (КПРФ), Владимир Казанин ("Коммунисты России"), Максим Макаленко (ЛДПР) и врио главы региона Виталий Хоценко ("Единая Россия"). В 2018 году в выборах главы региона приняли участие 666 627 омичей, что составляет 43,6% от общего числа избирателей. Это второй результат в Сибирском федеральном округе по активности избирателей. Ранее губернатором Омской области был выбран "справедливорос" Александр Бурков. Он был назначен и.о. губернатора Омской области в октябре 2017 года. 29 марта Бурков попросил об отставке. Президент Владимир Путин одобрил его решение и назначил премьер-министра Донецкой Народной Республики Виталия Хоценко исполняющим обязанности губернатора Омской области.
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политика, омская область, донецкая народная республика, виталий хоценко, александр бурков, владимир путин, кпрф, коммунисты россии, лдпр, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Омская область, Донецкая Народная Республика, Виталий Хоценко, Александр Бурков, Владимир Путин, КПРФ, Коммунисты России, ЛДПР, Единый день голосования в России — 2023
В Омской области закрылись избирательные участки

Избирательные участки закрыли в Омской области, явка составила более 31 процента

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкМужчина голосует на выборах
Мужчина голосует на выборах - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Виталий Невар
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Мужчина голосует на выборах . Архивное фото
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ОМСК, 10 сен - РИА Новости. Избирательные участки на выборах главы региона и дополнительные выборы в законодательное собрание Омской области завершили свою работу с явкой более 31,7%, сообщили РИА Новости в пресс-службе избирательной комиссии области.
В регионе завершился второй день двухдневных выборов губернатора, а также дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Омской области по округу № 16, основные и дополнительные выборы в органы местного самоуправления Омской области.
"По данным на 18.00 (16.00) 31,73% избирателей приняло участие в выборах. За прошедшие два часа это показатель мог измениться на 2-3%, иногда даже больше. Так обычно бывает. Окончательное итоговое число мы узнаем только из протоколов. На 20.00 помещения избирательных участков закрыты. Жалоб и нарушений зафиксировано не было", - сообщили в избиркоме Омской области.
На пост главы региона претендуют 4 кандидата: Андрей Алехин (КПРФ), Владимир Казанин ("Коммунисты России"), Максим Макаленко (ЛДПР) и врио главы региона Виталий Хоценко ("Единая Россия").
В 2018 году в выборах главы региона приняли участие 666 627 омичей, что составляет 43,6% от общего числа избирателей. Это второй результат в Сибирском федеральном округе по активности избирателей. Ранее губернатором Омской области был выбран "справедливорос" Александр Бурков. Он был назначен и.о. губернатора Омской области в октябре 2017 года. 29 марта Бурков попросил об отставке. Президент Владимир Путин одобрил его решение и назначил премьер-министра Донецкой Народной Республики Виталия Хоценко исполняющим обязанности губернатора Омской области.
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