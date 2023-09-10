https://ria.ru/20230910/vybory-1895372812.html

В Омской области закрылись избирательные участки

В Омской области закрылись избирательные участки - РИА Новости, 10.09.2023

В Омской области закрылись избирательные участки

Избирательные участки на выборах главы региона и дополнительные выборы в законодательное собрание Омской области завершили свою работу с явкой более 31,7%,... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T17:40

2023-09-10T17:40

2023-09-10T17:40

политика

омская область

донецкая народная республика

виталий хоценко

александр бурков

владимир путин

кпрф

коммунисты россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895331466_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_58ced25278e669f253fdcac2a1f4cf62.jpg

ОМСК, 10 сен - РИА Новости. Избирательные участки на выборах главы региона и дополнительные выборы в законодательное собрание Омской области завершили свою работу с явкой более 31,7%, сообщили РИА Новости в пресс-службе избирательной комиссии области. В регионе завершился второй день двухдневных выборов губернатора, а также дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Омской области по округу № 16, основные и дополнительные выборы в органы местного самоуправления Омской области. "По данным на 18.00 (16.00) 31,73% избирателей приняло участие в выборах. За прошедшие два часа это показатель мог измениться на 2-3%, иногда даже больше. Так обычно бывает. Окончательное итоговое число мы узнаем только из протоколов. На 20.00 помещения избирательных участков закрыты. Жалоб и нарушений зафиксировано не было", - сообщили в избиркоме Омской области. На пост главы региона претендуют 4 кандидата: Андрей Алехин (КПРФ), Владимир Казанин ("Коммунисты России"), Максим Макаленко (ЛДПР) и врио главы региона Виталий Хоценко ("Единая Россия"). В 2018 году в выборах главы региона приняли участие 666 627 омичей, что составляет 43,6% от общего числа избирателей. Это второй результат в Сибирском федеральном округе по активности избирателей. Ранее губернатором Омской области был выбран "справедливорос" Александр Бурков. Он был назначен и.о. губернатора Омской области в октябре 2017 года. 29 марта Бурков попросил об отставке. Президент Владимир Путин одобрил его решение и назначил премьер-министра Донецкой Народной Республики Виталия Хоценко исполняющим обязанности губернатора Омской области.

https://ria.ru/20230910/vybory-1895371659.html

омская область

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

политика, омская область, донецкая народная республика, виталий хоценко, александр бурков, владимир путин, кпрф, коммунисты россии, лдпр, единый день голосования в россии — 2023