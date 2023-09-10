https://ria.ru/20230910/vybory-1895372184.html

ЕР лидирует на выборах в заксобрание ЛНР

ЕР лидирует на выборах в заксобрание ЛНР - РИА Новости, 10.09.2023

ЕР лидирует на выборах в заксобрание ЛНР

Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание ЛНР с 75,08% голосов избирателей после обработки 3% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T17:35

2023-09-10T17:35

2023-09-10T17:35

политика

луганская народная республика

единая россия

цик рф

лдпр

единый день голосования в россии — 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/137006/45/1370064547_0:406:2917:2047_1920x0_80_0_0_cd2a426bcd1e41ecf25f7c696db60363.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание ЛНР с 75,08% голосов избирателей после обработки 3% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ. Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, "Единая Россия" набирает 75,08% голосов избирателей, ЛДПР - 10,25%, "Справедливая Россия - Патриоты - За Правду" - 5,26%, КПРФ - 7,39%, партия "Новые люди" - 0,66%.

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, луганская народная республика, единая россия, цик рф, лдпр, единый день голосования в россии — 2023