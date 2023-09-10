https://ria.ru/20230910/vybory-1895372184.html
ЕР лидирует на выборах в заксобрание ЛНР
ЕР лидирует на выборах в заксобрание ЛНР - РИА Новости, 10.09.2023
ЕР лидирует на выборах в заксобрание ЛНР
Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание ЛНР с 75,08% голосов избирателей после обработки 3% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T17:35
2023-09-10T17:35
2023-09-10T17:35
политика
луганская народная республика
единая россия
цик рф
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единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание ЛНР с 75,08% голосов избирателей после обработки 3% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ. Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, "Единая Россия" набирает 75,08% голосов избирателей, ЛДПР - 10,25%, "Справедливая Россия - Патриоты - За Правду" - 5,26%, КПРФ - 7,39%, партия "Новые люди" - 0,66%.
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html
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РИА Новости
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политика, луганская народная республика, единая россия, цик рф, лдпр, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Луганская Народная Республика, Единая Россия, ЦИК РФ, ЛДПР, Единый день голосования в России — 2023
ЕР лидирует на выборах в заксобрание ЛНР
"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание ЛНР с 75,08% голосов