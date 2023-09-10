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"Единая Россия" лидирует на выборах в Херсонской области - РИА Новости, 10.09.2023
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17:26 10.09.2023 (обновлено: 17:29 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/vybory-1895370525.html
"Единая Россия" лидирует на выборах в Херсонской области
"Единая Россия" лидирует на выборах в Херсонской области - РИА Новости, 10.09.2023
"Единая Россия" лидирует на выборах в Херсонской области
По результатам обработки 42% протоколов на 17.00 мск на выборах в заксобрание Херсонской области лидирует "Единая Россия", сообщила на брифинге председатель... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T17:26
2023-09-10T17:29
политика
херсонская область
единая россия
единый день голосования в россии — 2023
кпрф
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 10 сен - РИА Новости. По результатам обработки 42% протоколов на 17.00 мск на выборах в заксобрание Херсонской области лидирует "Единая Россия", сообщила на брифинге председатель регионального избиркома Марина Захарова."По состоянию на 17.00 мск обработано более 42% протоколов по Херсонской областной думе, процент избирателей, принявших участие в выборах составляет 61,76%. Лидером остаётся "Единая Россия" - 72,93%, далее КПРФ - 11,72%, ЛДПР - 9,55% и "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 4,74%", - сказала она.
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политика, херсонская область , единая россия, единый день голосования в россии — 2023, кпрф, лдпр
Политика, Херсонская область , Единая Россия, Единый день голосования в России — 2023, КПРФ, ЛДПР
"Единая Россия" лидирует на выборах в Херсонской области

ЕР лидирует на выборах в заксобрание Херсонской области с 72,93% голосов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛоготип партии "Единая Россия"
Логотип партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Логотип партии "Единая Россия". Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 10 сен - РИА Новости. По результатам обработки 42% протоколов на 17.00 мск на выборах в заксобрание Херсонской области лидирует "Единая Россия", сообщила на брифинге председатель регионального избиркома Марина Захарова.
"По состоянию на 17.00 мск обработано более 42% протоколов по Херсонской областной думе, процент избирателей, принявших участие в выборах составляет 61,76%. Лидером остаётся "Единая Россия" - 72,93%, далее КПРФ - 11,72%, ЛДПР - 9,55% и "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 4,74%", - сказала она.
Агитационный баннер к Единому дню голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Единый день голосования в России
01:01
 
ПолитикаХерсонская областьЕдиная РоссияЕдиный день голосования в России — 2023КПРФЛДПР
 
 
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