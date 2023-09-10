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"Единая Россия" лидирует на выборах в Херсонской области

"Единая Россия" лидирует на выборах в Херсонской области - РИА Новости, 10.09.2023

"Единая Россия" лидирует на выборах в Херсонской области

По результатам обработки 42% протоколов на 17.00 мск на выборах в заксобрание Херсонской области лидирует "Единая Россия", сообщила на брифинге председатель... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T17:26

2023-09-10T17:26

2023-09-10T17:29

политика

херсонская область

единая россия

единый день голосования в россии — 2023

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 10 сен - РИА Новости. По результатам обработки 42% протоколов на 17.00 мск на выборах в заксобрание Херсонской области лидирует "Единая Россия", сообщила на брифинге председатель регионального избиркома Марина Захарова."По состоянию на 17.00 мск обработано более 42% протоколов по Херсонской областной думе, процент избирателей, принявших участие в выборах составляет 61,76%. Лидером остаётся "Единая Россия" - 72,93%, далее КПРФ - 11,72%, ЛДПР - 9,55% и "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 4,74%", - сказала она.

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

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политика, херсонская область , единая россия, единый день голосования в россии — 2023, кпрф, лдпр