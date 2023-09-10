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Коновалов по предварительным данным ЦИК лидирует на выборах главы Хакасии - РИА Новости, 10.09.2023
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17:11 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/vybory-1895367828.html
Коновалов по предварительным данным ЦИК лидирует на выборах главы Хакасии
Коновалов по предварительным данным ЦИК лидирует на выборах главы Хакасии - РИА Новости, 10.09.2023
Коновалов по предварительным данным ЦИК лидирует на выборах главы Хакасии
Действующий глава Хакасии Валентин Коновалов лидирует на выборах руководителя региона с 60,56% голосов избирателей, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T17:11
2023-09-10T17:11
политика
цик рф
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий глава Хакасии Валентин Коновалов лидирует на выборах руководителя региона с 60,56% голосов избирателей, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 1,06% протоколов.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, Коновалов (КПРФ) набирает 60,56% голосов избирателей, Михаил Молчанов (ЛДПР) набирает 17,64% голосов, кандидат от партии "Коммунисты России" Владимир Грудинин - 13,17%.
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политика, цик рф, единый день голосования в россии — 2023
Политика, ЦИК РФ, Единый день голосования в России — 2023
Коновалов по предварительным данным ЦИК лидирует на выборах главы Хакасии

ЦИК: Коновалов лидирует на выборах главы Хакасии с 60,56%

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛюди голосуют на выборах председателя правительства Республики Хакасия и депутатов Верховного совета Республики в Абакане
Люди голосуют на выборах председателя правительства Республики Хакасия и депутатов Верховного совета Республики в Абакане - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Люди голосуют на выборах председателя правительства Республики Хакасия и депутатов Верховного совета Республики в Абакане
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий глава Хакасии Валентин Коновалов лидирует на выборах руководителя региона с 60,56% голосов избирателей, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 1,06% протоколов.
Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, Коновалов (КПРФ) набирает 60,56% голосов избирателей, Михаил Молчанов (ЛДПР) набирает 17,64% голосов, кандидат от партии "Коммунисты России" Владимир Грудинин - 13,17%.
Итоги выборов глав регионов России
Итоги выборов глав регионов России
15:02
 
ПолитикаЦИК РФЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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