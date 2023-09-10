https://ria.ru/20230910/vybory-1895367828.html

Коновалов по предварительным данным ЦИК лидирует на выборах главы Хакасии

Коновалов по предварительным данным ЦИК лидирует на выборах главы Хакасии - РИА Новости, 10.09.2023

Коновалов по предварительным данным ЦИК лидирует на выборах главы Хакасии

Действующий глава Хакасии Валентин Коновалов лидирует на выборах руководителя региона с 60,56% голосов избирателей, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T17:11

2023-09-10T17:11

2023-09-10T17:11

политика

цик рф

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий глава Хакасии Валентин Коновалов лидирует на выборах руководителя региона с 60,56% голосов избирателей, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 1,06% протоколов.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, Коновалов (КПРФ) набирает 60,56% голосов избирателей, Михаил Молчанов (ЛДПР) набирает 17,64% голосов, кандидат от партии "Коммунисты России" Владимир Грудинин - 13,17%.

https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, цик рф, единый день голосования в россии — 2023