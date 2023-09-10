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Агрессия ВСУ усиливает желание жителей ДНР голосовать, заявили в УИК

Агрессия ВСУ усиливает желание жителей ДНР голосовать, заявили в УИК - РИА Новости, 10.09.2023

Агрессия ВСУ усиливает желание жителей ДНР голосовать, заявили в УИК

Агрессия ВСУ по отношению к городам Донецкой Народной Республики и обстрелы Донецка только усиливают желание жителей региона голосовать на выборах, рассказала... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T17:00

2023-09-10T17:00

2023-09-10T17:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

россия

вооруженные силы украины

единый день голосования в россии

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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Агрессия ВСУ по отношению к городам Донецкой Народной Республики и обстрелы Донецка только усиливают желание жителей региона голосовать на выборах, рассказала журналистам председатель УИК, замдиректора МБОУ "Многопрофильный лицей #1" Дарья Ющенко. "По моему личному убеждению, чем больше нас обстреливают, чем больше мы видим агрессию и жестокость со стороны украинский формирований, тем больше людей будут с каждым годом приходить на участки", - заявила она журналистам. По её словам, она работала в команде участковой избирательной комиссии "Лицея #1" на референдуме о провозглашении независимости ДНР в 2014 году, а также на референдуме о присоединении России 2022 года. По её мнению, результаты этих референдумов значительно повысили интерес и внимание жителей Донецка к выборам всех уровней. "Потому что именно благодаря тому, что в 2014 году наш народ поднялся и пошёл на референдум и отдал свой голос за то, чтобы у нас была Донецкая Народная Республика и благодаря тому, что в 2022 году люди под обстрелами не побоялись прийти и проголосовать, чтобы мы стали частью Российской Федерации, именно благодаря (этому) люди поняли, что выборы должны быть в жизни каждого, а не участвовать в выборах это, в первую очередь, преступление против самого себя", - заявила она.

донецкая народная республика

донецк

россия

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донецкая народная республика, донецк, россия, вооруженные силы украины, единый день голосования в россии