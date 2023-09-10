https://ria.ru/20230910/vybory-1895365066.html

Опубликованы первые данные по выборам в новых регионах

Опубликованы первые данные по выборам в новых регионах - РИА Новости, 10.09.2023

Опубликованы первые данные по выборам в новых регионах

На выборах в законодательные собрания ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей лидирует партия "Единая Россия", следует из данных избиркомов. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T16:57

2023-09-10T16:57

2023-09-10T18:03

политика

запорожская область

донецкая народная республика

единая россия

кпрф

лдпр

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. На выборах в законодательные собрания ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей лидирует партия "Единая Россия", следует из данных избиркомов.Так, в Запорожской области единороссы набирают более 80 процентов голосов, сообщила журналистам глава региональной избирательной комиссии региона Галина Катющенко."Подсчет голосов продолжается, на этот момент обработаны 58,41 процента протоколов с учетом экстерриториальных участков и досрочного голосования. КПРФ набирает 4,46 процента, "Единая Россия" — 83,96 процента, "Справедливая Россия" — 4,68 процента и ЛДПР — 5,79 процента. Подсчет голосов продолжается", — сказала она.В ДНР, согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, после обработки 30,13 процента протоколов "Единая Россия" набирает 78,61 процента голосов, ЛДПР — 7,10 процента, КПРФ — шесть процентов, партия "Новые люди" — 4,12 процента, "Справедливая Россия — Патриоты — За Правду", — 3,42 процента.В ЛНР, как показывает онлайн-табло ЦИК, также лидирует "Единая Россия". По итогам обработки трех процентов протоколов она набирает 75,08 процента голосов. ЛДПР получает 10,25 процента, "Справедливая Россия — Патриоты — За Правду" — 5,26 процента, КПРФ — 7,39 процента, "Новые люди" — 0,66 процента.В Херсонской области единороссы лидируют с 72,93 процента после обработки 42 процентов протоколов, сообщил местный избирком. У КПРФ — 11,72 процента, ЛДПР — 9,55 процента, партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" — 4,74 процента. Выборы в новых регионах России — Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях — впервые проходят по российскому законодательству. В ДНР и ЛНР выбирают депутатов народных советов, в Херсонской области — региональную Думу, в Запорожской — законодательное собрание. После завершения выборного процесса местные парламенты выберут глав новых регионов.

https://ria.ru/20230910/vybory-1895353425.html

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политика, запорожская область, донецкая народная республика, единая россия, кпрф, лдпр, единый день голосования в россии — 2023