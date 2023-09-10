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"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание ДНР
"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание ДНР - РИА Новости, 10.09.2023
"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание ДНР
Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание ДНР с 78,61% голосов избирателей после обработки 30,13% протоколов, свидетельствуют первые данным ЦИК... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T16:46
2023-09-10T16:46
2023-09-10T16:54
политика
донецкая народная республика
единая россия
цик рф
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание ДНР с 78,61% голосов избирателей после обработки 30,13% протоколов, свидетельствуют первые данным ЦИК РФ.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, "Единая Россия" набирает 78,61% голосов избирателей, ЛДПР - 7,10%, КПРФ - 6%, партия "Новые люди" - 4,12%, "Справедливая Россия - Патриоты - За Правду", - 3,42%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, донецкая народная республика, единая россия, цик рф, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Донецкая Народная Республика, Единая Россия, ЦИК РФ, Единый день голосования в России — 2023
"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание ДНР
ЕР лидирует на выборах в заксобрание ДНР после обработки трети протоколов