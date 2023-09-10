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"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание ДНР - РИА Новости, 10.09.2023
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16:46 10.09.2023 (обновлено: 16:54 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/vybory-1895363011.html
"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание ДНР
"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание ДНР - РИА Новости, 10.09.2023
"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание ДНР
Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание ДНР с 78,61% голосов избирателей после обработки 30,13% протоколов, свидетельствуют первые данным ЦИК... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T16:46
2023-09-10T16:54
политика
донецкая народная республика
единая россия
цик рф
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание ДНР с 78,61% голосов избирателей после обработки 30,13% протоколов, свидетельствуют первые данным ЦИК РФ.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, "Единая Россия" набирает 78,61% голосов избирателей, ЛДПР - 7,10%, КПРФ - 6%, партия "Новые люди" - 4,12%, "Справедливая Россия - Патриоты - За Правду", - 3,42%.
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политика, донецкая народная республика, единая россия, цик рф, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Донецкая Народная Республика, Единая Россия, ЦИК РФ, Единый день голосования в России — 2023
"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание ДНР

ЕР лидирует на выборах в заксобрание ДНР после обработки трети протоколов

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на выборах в парламент и органы самоуправления в поселке Пантелеймоновка, ДНР
Женщина голосует на выборах в парламент и органы самоуправления в поселке Пантелеймоновка, ДНР - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Женщина голосует на выборах в парламент и органы самоуправления в поселке Пантелеймоновка, ДНР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание ДНР с 78,61% голосов избирателей после обработки 30,13% протоколов, свидетельствуют первые данным ЦИК РФ.
Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, "Единая Россия" набирает 78,61% голосов избирателей, ЛДПР - 7,10%, КПРФ - 6%, партия "Новые люди" - 4,12%, "Справедливая Россия - Патриоты - За Правду", - 3,42%.
Мужчина голосует на выборах в парламент и органы самоуправления на избирательном участке в ЛНР - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
В ЛНР не нашли нарушений при проведении выборов
16:45
 
ПолитикаДонецкая Народная РеспубликаЕдиная РоссияЦИК РФЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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