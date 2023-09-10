https://ria.ru/20230910/vybory-1895363011.html

"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание ДНР

"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание ДНР - РИА Новости, 10.09.2023

"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание ДНР

Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание ДНР с 78,61% голосов избирателей после обработки 30,13% протоколов, свидетельствуют первые данным ЦИК... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T16:46

2023-09-10T16:46

2023-09-10T16:54

политика

донецкая народная республика

единая россия

цик рф

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание ДНР с 78,61% голосов избирателей после обработки 30,13% протоколов, свидетельствуют первые данным ЦИК РФ.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, "Единая Россия" набирает 78,61% голосов избирателей, ЛДПР - 7,10%, КПРФ - 6%, партия "Новые люди" - 4,12%, "Справедливая Россия - Патриоты - За Правду", - 3,42%.

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

политика, донецкая народная республика, единая россия, цик рф, единый день голосования в россии — 2023