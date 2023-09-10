https://ria.ru/20230910/vybory-1895360888.html

В Приамурье и Якутии закрылись участки для голосования

В Приамурье и Якутии закрылись участки для голосования - РИА Новости, 10.09.2023

В Приамурье и Якутии закрылись участки для голосования

Избирательные участки закрылись после трёхдневного голосования на выборах губернатора Амурской области и главы и госсобрания Якутии. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T14:14

2023-09-10T14:14

2023-09-10T16:35

политика

амурская область

единый день голосования в россии — 2023

василий орлов (губернатор)

айсен николаев

республика саха (якутия)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 сен – РИА Новости. Избирательные участки закрылись после трёхдневного голосования на выборах губернатора Амурской области и главы и госсобрания Якутии. По данным Амуризбиркома, явка в Приамурье, по состоянию на 15.00 (9.00 мск), составила 33,7% (200 531 избирателей). Участки на выборах губернатора Амурской области закрылись в 20.00 местного времени (14.00 мск) 10 сентября. Амурчане выбирали одного из пяти кандидатов. Это Роман Санжаревский от партии "Новые люди", действующий губернатор Василий Орлов от "Единой России", Евгений Завгородний от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", Сергей Рафальский от "Коммунистов России", Борис Белобородов от КПРФ. Также в единый день голосования в Приамурье выбирали главу города Свободный и депутатов городских, районных и сельских советов в ряде муниципалитетов. По данным на 1 июля, в Амурской области зарегистрировано 592 857 избирателей. Явка в Якутии на 18.00 местного времени составила 45,37%. Активнее остальных проголосовали жители Оленекского эвенкийского национального района - 81,06%. Численность избирателей в республике - 646 110 человек. Якутия — единственный субъект Российской Федерации, на территории которого применяется время трёх часовых поясов, разница с московским временем составляет +6, +7, +8 часов. Раньше всех в республике закрылись избирательные участки комиссий шести северных районов - Абыйского, Аллаиховского, Верхнеколымского, Момского, Нижнеколымского, Среднеколымского. Избиратели выбирали из четырех кандидатов на пост главы Якутии. Это действующий глава республики Айсен Николаев ("Единая Россия"), Гаврил Парахин (ЛДПР), Виктор Губарев (КПРФ), Игорь Борисов ("Коммунисты России"). Прямые выборы проходили в течение трех дней. Также якутяне выбирали депутатов седьмого созыва госсобрания. По данным ЦИК Якутии, на выборах в госсобрание были представлены 6 партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - Патриоты за правду", "Родина" и "Новые люди". Всего число кандидатов составило 592 человека.

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

https://ria.ru/20230910/gubernatory-1894746164.html

https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html

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Ольга Фомченкова

политика, амурская область, единый день голосования в россии — 2023, василий орлов (губернатор), айсен николаев, республика саха (якутия)