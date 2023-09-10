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Явка на выборах губернатора Омской области превысила 31 процент - РИА Новости, 10.09.2023
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16:18 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/vybory-1895356277.html
Явка на выборах губернатора Омской области превысила 31 процент
Явка на выборах губернатора Омской области превысила 31 процент - РИА Новости, 10.09.2023
Явка на выборах губернатора Омской области превысила 31 процент
Свыше 31,5% избирателей в Омской области к 18.00 по местному времени (16.00 мск) приняли участие в выборах главы региона и дополнительных выборах в заксобрание, РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T16:18
2023-09-10T16:18
омская область
политика
омск
донецкая народная республика
александр бурков
коммунисты россии
кпрф
виталий хоценко
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ОМСК, 10 сен - РИА Новости. Свыше 31,5% избирателей в Омской области к 18.00 по местному времени (16.00 мск) приняли участие в выборах главы региона и дополнительных выборах в заксобрание, сообщили РИА Новости в пресс-службе избирательной комиссии области. В регионе завершается второй день двухдневных выборов губернатора, а также дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Омской области по округу №16, основные и дополнительные выборы в органы местного самоуправления Омской области. Ранее избирком информировал, что к 10.00 по местному времени (07.00 мск) проголосовали 19% избирателей. "По состоянию на 18.00 (16.00 мск) явка составила более 31,5% принявших участие в голосовании. По городу Омску это 22% и по районам Омской области это более 45%. В абсолютных числах это более 465 тысяч избирателей, которые пришли на участки за два дня. Никаких эксцессов и нарушений не зафиксировано", - пояснили в избиркоме Омской области. В избиркоме уточнили, что явка является среднестатистической для региона. На пост губернатора Омской области претендуют четыре кандидата: Андрей Алехин (КПРФ), Владимир Казанин ("Коммунисты России"), Максим Макаленко (ЛДПР) и врио главы региона Виталий Хоценко ("Единая Россия"). В 2018 году в выборах главы региона приняли участие 666 627 омичей, что составляет 43,6% от общего числа избирателей. Это второй результат в Сибирском федеральном округе по активности избирателей. Ранее губернатором Омской области был выбран "справедливорос" Александр Бурков. Он был назначен и.о. губернатора в октябре 2017 года, 29 марта Бурков попросил об отставке. Президент Владимир Путин одобрил его решение и назначил премьер-министра Донецкой Народной Республики Виталия Хоценко исполняющим обязанности губернатора Омской области.
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омская область, политика, омск, донецкая народная республика, александр бурков, коммунисты россии, кпрф, виталий хоценко, единый день голосования в россии — 2023, лдпр, владимир путин
Омская область, Политика, Омск, Донецкая Народная Республика, Александр Бурков, Коммунисты России, КПРФ, Виталий Хоценко, Единый день голосования в России — 2023, ЛДПР, Владимир Путин
Явка на выборах губернатора Омской области превысила 31 процент

Явка на выборах губернатора Омской области составила 31,5%

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкЧлен участковой избирательной комиссии проводит выездное голосование на выборах губернатора Омской области и депутатов в местные органы самоуправления
Член участковой избирательной комиссии проводит выездное голосование на выборах губернатора Омской области и депутатов в местные органы самоуправления - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Член участковой избирательной комиссии проводит выездное голосование на выборах губернатора Омской области и депутатов в местные органы самоуправления
Читать ria.ru в
ОМСК, 10 сен - РИА Новости. Свыше 31,5% избирателей в Омской области к 18.00 по местному времени (16.00 мск) приняли участие в выборах главы региона и дополнительных выборах в заксобрание, сообщили РИА Новости в пресс-службе избирательной комиссии области.
В регионе завершается второй день двухдневных выборов губернатора, а также дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Омской области по округу №16, основные и дополнительные выборы в органы местного самоуправления Омской области. Ранее избирком информировал, что к 10.00 по местному времени (07.00 мск) проголосовали 19% избирателей.
"По состоянию на 18.00 (16.00 мск) явка составила более 31,5% принявших участие в голосовании. По городу Омску это 22% и по районам Омской области это более 45%. В абсолютных числах это более 465 тысяч избирателей, которые пришли на участки за два дня. Никаких эксцессов и нарушений не зафиксировано", - пояснили в избиркоме Омской области.
В избиркоме уточнили, что явка является среднестатистической для региона. На пост губернатора Омской области претендуют четыре кандидата: Андрей Алехин (КПРФ), Владимир Казанин ("Коммунисты России"), Максим Макаленко (ЛДПР) и врио главы региона Виталий Хоценко ("Единая Россия").
В 2018 году в выборах главы региона приняли участие 666 627 омичей, что составляет 43,6% от общего числа избирателей. Это второй результат в Сибирском федеральном округе по активности избирателей. Ранее губернатором Омской области был выбран "справедливорос" Александр Бурков. Он был назначен и.о. губернатора в октябре 2017 года, 29 марта Бурков попросил об отставке. Президент Владимир Путин одобрил его решение и назначил премьер-министра Донецкой Народной Республики Виталия Хоценко исполняющим обязанности губернатора Омской области.
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Омская областьПолитикаОмскДонецкая Народная РеспубликаАлександр БурковКоммунисты РоссииКПРФВиталий ХоценкоЕдиный день голосования в России — 2023ЛДПРВладимир Путин
 
 
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