Явка на выборах губернатора Омской области превысила 31 процент
Явка на выборах губернатора Омской области составила 31,5%
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкЧлен участковой избирательной комиссии проводит выездное голосование на выборах губернатора Омской области и депутатов в местные органы самоуправления
Член участковой избирательной комиссии проводит выездное голосование на выборах губернатора Омской области и депутатов в местные органы самоуправления
ОМСК, 10 сен - РИА Новости. Свыше 31,5% избирателей в Омской области к 18.00 по местному времени (16.00 мск) приняли участие в выборах главы региона и дополнительных выборах в заксобрание, сообщили РИА Новости в пресс-службе избирательной комиссии области.
В регионе завершается второй день двухдневных выборов губернатора, а также дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Омской области по округу №16, основные и дополнительные выборы в органы местного самоуправления Омской области. Ранее избирком информировал, что к 10.00 по местному времени (07.00 мск) проголосовали 19% избирателей.
"По состоянию на 18.00 (16.00 мск) явка составила более 31,5% принявших участие в голосовании. По городу Омску это 22% и по районам Омской области это более 45%. В абсолютных числах это более 465 тысяч избирателей, которые пришли на участки за два дня. Никаких эксцессов и нарушений не зафиксировано", - пояснили в избиркоме Омской области.
В избиркоме уточнили, что явка является среднестатистической для региона. На пост губернатора Омской области претендуют четыре кандидата: Андрей Алехин (КПРФ), Владимир Казанин ("Коммунисты России"), Максим Макаленко (ЛДПР) и врио главы региона Виталий Хоценко ("Единая Россия").
В 2018 году в выборах главы региона приняли участие 666 627 омичей, что составляет 43,6% от общего числа избирателей. Это второй результат в Сибирском федеральном округе по активности избирателей. Ранее губернатором Омской области был выбран "справедливорос" Александр Бурков. Он был назначен и.о. губернатора в октябре 2017 года, 29 марта Бурков попросил об отставке. Президент Владимир Путин одобрил его решение и назначил премьер-министра Донецкой Народной Республики Виталия Хоценко исполняющим обязанности губернатора Омской области.