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В сибирских регионах закрылись участки для голосования - РИА Новости, 10.09.2023
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16:08 10.09.2023 (обновлено: 16:09 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/vybory-1895354906.html
В сибирских регионах закрылись участки для голосования
В сибирских регионах закрылись участки для голосования - РИА Новости, 10.09.2023
В сибирских регионах закрылись участки для голосования
Участки для голосования закрылись в 20.00 местного времени (16.00 мск) в воскресенье в Хакасии, Красноярском и Алтайском краях, Новосибирской и Кемеровской... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T16:08
2023-09-10T16:09
политика
единый день голосования в россии — 2023
алтайский край
кемеровская область
красноярский край
республика хакасия
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 10 сен – РИА Новости. Участки для голосования закрылись в 20.00 местного времени (16.00 мск) в воскресенье в Хакасии, Красноярском и Алтайском краях, Новосибирской и Кемеровской областях, где в течение трех дней выбирали глав регионов. В Хакасии завершилось трехдневное голосование на выборах главы республики - председателя правительства, а также депутатов Верховного Совета республики Хакасия восьмого созыва. Число избирателей на 1 июля составляет почти 395 тысяч человек. Явка избирателей, по данным на 18.00 составила 36,70% - проголосовали 145 073 тысячи избирателей. На пост главы республики претендует действующий глава Хакасии Валентин Коновалов (КПРФ), а также Михаил Молчанов (ЛДПР) и кандидат от партии "Коммунисты России" Владимир Грудинин. За места в республиканском парламенте боролись представители семи партий. В Красноярском крае в течение трех дней выбирали губернатора региона, депутатов городского совета Красноярска, депутата Госдумы вместо скончавшегося в марте 2023 года Виктора Зубарева и одного депутата в краевой парламент. В голосовании могли принять участие более 2 миллионов человек. Явка избирателей, по данным на 18.00 составила 33,47%. На пост губернатора Красноярского края претендуют пятеро: врио губернатора Михаил Котюков ("Единая Россия"), Максим Маркерт ("Справедливая Россия-Патриоты-За правду"), Андрей Новак (КПРФ), Александр Глисков (ЛДПР) и Ирина Иванова ("Зеленые"). Жители Алтайского края с 8 по 10 сентября голосовали на выборах губернатора региона. На этот пост претендуют: действующий глава региона Виктор Томенко ("Единая Россия"), Евгения Боровикова ("Справедливая Россия-Патриоты-За правду"), Сергей Булаев (ЛДПР) и Сергей Малинкович ("Коммунисты России"). Как сообщили РИА Новости в избиркоме Алтайского края, численность избирателей в регионе составляет около 1,767 миллиона человек. Явка избирателей на выборах губернатора, по данным на 18.00 составила 25,91%. В Новосибирской области с пятницы по воскресенье также проходили выборы губернатора региона. На пост претендуют четыре кандидата: действующий губернатор Андрей Травников ("Единая Россия"), депутат заксобрания Новосибирской области Роман Яковлев (КПРФ), депутат горсовета Новосибирска Евгений Лебедев (ЛДПР) и бизнесмен Владислав Плотников ("Справедливая Россия-Патриоты-За правду"). В регионе зарегистрировано более 2,174 миллиона избирателей, из них более половина – в Новосибирске. По данным на 18.00 явка избирателей составила 27,33%, а с учётом данных дистанционного электронного голосования - 29,66%. В Кемеровской области-Кузбассе завершилось трехдневное голосование на выборах губернатора, а также депутатов заксобрания Кемеровской области. Свой голос на выборах могли отдать почти 2 миллиона избирателей. По данным на 18.00 (14.00 мск) явка составила 79%. На пост губернатора Кузбасса претендуют четыре кандидата: действующий руководитель региона Сергей Цивилев ("Единая Россия"), Станислав Карпов (ЛДПР), Юрий Скворцов ("Справедливая Россия-Патриоты-За правду") и Екатерина Грунтовая (КПРФ).
https://ria.ru/20230910/gubernatory-1894746164.html
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политика, единый день голосования в россии — 2023, алтайский край, кемеровская область, красноярский край, республика хакасия, новосибирская область
Политика, Единый день голосования в России — 2023, Алтайский край, Кемеровская область, Красноярский край, Республика Хакасия, Новосибирская область
В сибирских регионах закрылись участки для голосования

Участки для голосования закрылись в пяти регионах Сибири на выборах губернаторов

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГолосование на выборах в Республике Хакасия
Голосование на выборах в Республике Хакасия - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Голосование на выборах в Республике Хакасия
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НОВОСИБИРСК, 10 сен – РИА Новости. Участки для голосования закрылись в 20.00 местного времени (16.00 мск) в воскресенье в Хакасии, Красноярском и Алтайском краях, Новосибирской и Кемеровской областях, где в течение трех дней выбирали глав регионов.
В Хакасии завершилось трехдневное голосование на выборах главы республики - председателя правительства, а также депутатов Верховного Совета республики Хакасия восьмого созыва. Число избирателей на 1 июля составляет почти 395 тысяч человек. Явка избирателей, по данным на 18.00 составила 36,70% - проголосовали 145 073 тысячи избирателей.
Сотрудник типографии во время проверки бюллетеней для голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Процедура выборов губернаторов в России
01:45
На пост главы республики претендует действующий глава Хакасии Валентин Коновалов (КПРФ), а также Михаил Молчанов (ЛДПР) и кандидат от партии "Коммунисты России" Владимир Грудинин. За места в республиканском парламенте боролись представители семи партий.
В Красноярском крае в течение трех дней выбирали губернатора региона, депутатов городского совета Красноярска, депутата Госдумы вместо скончавшегося в марте 2023 года Виктора Зубарева и одного депутата в краевой парламент. В голосовании могли принять участие более 2 миллионов человек. Явка избирателей, по данным на 18.00 составила 33,47%.
На пост губернатора Красноярского края претендуют пятеро: врио губернатора Михаил Котюков ("Единая Россия"), Максим Маркерт ("Справедливая Россия-Патриоты-За правду"), Андрей Новак (КПРФ), Александр Глисков (ЛДПР) и Ирина Иванова ("Зеленые").
Жители Алтайского края с 8 по 10 сентября голосовали на выборах губернатора региона. На этот пост претендуют: действующий глава региона Виктор Томенко ("Единая Россия"), Евгения Боровикова ("Справедливая Россия-Патриоты-За правду"), Сергей Булаев (ЛДПР) и Сергей Малинкович ("Коммунисты России").
Агитационный баннер к Единому дню голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Единый день голосования в России
01:01
Как сообщили РИА Новости в избиркоме Алтайского края, численность избирателей в регионе составляет около 1,767 миллиона человек. Явка избирателей на выборах губернатора, по данным на 18.00 составила 25,91%.
В Новосибирской области с пятницы по воскресенье также проходили выборы губернатора региона. На пост претендуют четыре кандидата: действующий губернатор Андрей Травников ("Единая Россия"), депутат заксобрания Новосибирской области Роман Яковлев (КПРФ), депутат горсовета Новосибирска Евгений Лебедев (ЛДПР) и бизнесмен Владислав Плотников ("Справедливая Россия-Патриоты-За правду"). В регионе зарегистрировано более 2,174 миллиона избирателей, из них более половина – в Новосибирске. По данным на 18.00 явка избирателей составила 27,33%, а с учётом данных дистанционного электронного голосования - 29,66%.
В Кемеровской области-Кузбассе завершилось трехдневное голосование на выборах губернатора, а также депутатов заксобрания Кемеровской области. Свой голос на выборах могли отдать почти 2 миллиона избирателей. По данным на 18.00 (14.00 мск) явка составила 79%.
На пост губернатора Кузбасса претендуют четыре кандидата: действующий руководитель региона Сергей Цивилев ("Единая Россия"), Станислав Карпов (ЛДПР), Юрий Скворцов ("Справедливая Россия-Патриоты-За правду") и Екатерина Грунтовая (КПРФ).
Итоги выборов глав регионов России
Итоги выборов глав регионов России
15:02
 
ПолитикаЕдиный день голосования в России — 2023Алтайский крайКемеровская областьКрасноярский крайРеспублика ХакасияНовосибирская область
 
 
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