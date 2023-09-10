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Действующий глава Хабаровска лидирует на выборах мэра - РИА Новости, 10.09.2023
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15:37 10.09.2023 (обновлено: 16:09 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/vybory-1895347789.html
Действующий глава Хабаровска лидирует на выборах мэра
Действующий глава Хабаровска лидирует на выборах мэра - РИА Новости, 10.09.2023
Действующий глава Хабаровска лидирует на выборах мэра
Действующий глава Хабаровска Сергей Кравчук, представляющий "Единую Россию", лидирует с 47,61% голосов на выборах мэра города, вторым идет справедливорос Михаил РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T15:37
2023-09-10T16:09
политика
хабаровск
единая россия
михаил сидоров
цик рф
кпрф
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий глава Хабаровска Сергей Кравчук, представляющий "Единую Россию", лидирует с 47,61% голосов на выборах мэра города, вторым идет справедливорос Михаил Сидоров с 31,54%, следует из первых данных ЦИК РФ.Представляющий "Единую Россию" Кравчук после обработки 25% голосов набирает 47,61%, второй результат (31,54%) показывает Сидоров из партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", третьим идет Александр Чупров из КПРФ - 9,50%.Остальные кандидаты в мэры Хабаровска на данный момент расположились следующим образом: Вениамин Стельмах ("Новые люди") - 4,85%, Николай Сингур ("Партия пенсионеров") - 1,80%, самовыдвиженец Абдухамид Саидов - 1,05%, Виктор Ротарь ("Родина") - 0,89%.
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политика, хабаровск, единая россия, михаил сидоров, цик рф, кпрф, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Хабаровск, Единая Россия, Михаил Сидоров, ЦИК РФ, КПРФ, Единый день голосования в России — 2023
Действующий глава Хабаровска лидирует на выборах мэра

Действующий глава Хабаровска Кравчук лидирует на выборах мэра с 47,61 процента

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкМужчина голосует на выборах
Мужчина голосует на выборах - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Виталий Невар
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Мужчина голосует на выборах . Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий глава Хабаровска Сергей Кравчук, представляющий "Единую Россию", лидирует с 47,61% голосов на выборах мэра города, вторым идет справедливорос Михаил Сидоров с 31,54%, следует из первых данных ЦИК РФ.
Представляющий "Единую Россию" Кравчук после обработки 25% голосов набирает 47,61%, второй результат (31,54%) показывает Сидоров из партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", третьим идет Александр Чупров из КПРФ - 9,50%.
Остальные кандидаты в мэры Хабаровска на данный момент расположились следующим образом: Вениамин Стельмах ("Новые люди") - 4,85%, Николай Сингур ("Партия пенсионеров") - 1,80%, самовыдвиженец Абдухамид Саидов - 1,05%, Виктор Ротарь ("Родина") - 0,89%.
Женщина голосует на выборах в парламент и органы самоуправления в Единый день голосования на избирательном участке в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
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ПолитикаХабаровскЕдиная РоссияМихаил СидоровЦИК РФКПРФЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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