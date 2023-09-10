https://ria.ru/20230910/vybory-1895347789.html
Действующий глава Хабаровска лидирует на выборах мэра
Действующий глава Хабаровска лидирует на выборах мэра - РИА Новости, 10.09.2023
Действующий глава Хабаровска лидирует на выборах мэра
Действующий глава Хабаровска Сергей Кравчук, представляющий "Единую Россию", лидирует с 47,61% голосов на выборах мэра города, вторым идет справедливорос Михаил РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T15:37
2023-09-10T15:37
2023-09-10T16:09
политика
хабаровск
единая россия
михаил сидоров
цик рф
кпрф
единый день голосования в россии — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895331466_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_58ced25278e669f253fdcac2a1f4cf62.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий глава Хабаровска Сергей Кравчук, представляющий "Единую Россию", лидирует с 47,61% голосов на выборах мэра города, вторым идет справедливорос Михаил Сидоров с 31,54%, следует из первых данных ЦИК РФ.Представляющий "Единую Россию" Кравчук после обработки 25% голосов набирает 47,61%, второй результат (31,54%) показывает Сидоров из партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", третьим идет Александр Чупров из КПРФ - 9,50%.Остальные кандидаты в мэры Хабаровска на данный момент расположились следующим образом: Вениамин Стельмах ("Новые люди") - 4,85%, Николай Сингур ("Партия пенсионеров") - 1,80%, самовыдвиженец Абдухамид Саидов - 1,05%, Виктор Ротарь ("Родина") - 0,89%.
https://ria.ru/20230910/vybory-1895353425.html
хабаровск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895331466_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_224f572f76cbc82d689e6cadf1ebdc03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, хабаровск, единая россия, михаил сидоров, цик рф, кпрф, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Хабаровск, Единая Россия, Михаил Сидоров, ЦИК РФ, КПРФ, Единый день голосования в России — 2023
Действующий глава Хабаровска лидирует на выборах мэра
Действующий глава Хабаровска Кравчук лидирует на выборах мэра с 47,61 процента
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий глава Хабаровска Сергей Кравчук, представляющий "Единую Россию", лидирует с 47,61% голосов на выборах мэра города, вторым идет справедливорос Михаил Сидоров с 31,54%, следует из первых данных ЦИК РФ.
Представляющий "Единую Россию" Кравчук после обработки 25% голосов набирает 47,61%, второй результат (31,54%) показывает Сидоров из партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", третьим идет Александр Чупров из КПРФ
- 9,50%.
Остальные кандидаты в мэры Хабаровска на данный момент расположились следующим образом: Вениамин Стельмах ("Новые люди") - 4,85%, Николай Сингур ("Партия пенсионеров") - 1,80%, самовыдвиженец Абдухамид Саидов - 1,05%, Виктор Ротарь ("Родина") - 0,89%.
В ОП рассказали о попытках украинских мошенников повлиять на выборы