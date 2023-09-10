https://ria.ru/20230910/vybory-1895347789.html

Действующий глава Хабаровска лидирует на выборах мэра

Действующий глава Хабаровска лидирует на выборах мэра - РИА Новости, 10.09.2023

Действующий глава Хабаровска лидирует на выборах мэра

Действующий глава Хабаровска Сергей Кравчук, представляющий "Единую Россию", лидирует с 47,61% голосов на выборах мэра города, вторым идет справедливорос Михаил РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T15:37

2023-09-10T15:37

2023-09-10T16:09

политика

хабаровск

единая россия

михаил сидоров

цик рф

кпрф

единый день голосования в россии — 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895331466_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_58ced25278e669f253fdcac2a1f4cf62.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий глава Хабаровска Сергей Кравчук, представляющий "Единую Россию", лидирует с 47,61% голосов на выборах мэра города, вторым идет справедливорос Михаил Сидоров с 31,54%, следует из первых данных ЦИК РФ.Представляющий "Единую Россию" Кравчук после обработки 25% голосов набирает 47,61%, второй результат (31,54%) показывает Сидоров из партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", третьим идет Александр Чупров из КПРФ - 9,50%.Остальные кандидаты в мэры Хабаровска на данный момент расположились следующим образом: Вениамин Стельмах ("Новые люди") - 4,85%, Николай Сингур ("Партия пенсионеров") - 1,80%, самовыдвиженец Абдухамид Саидов - 1,05%, Виктор Ротарь ("Родина") - 0,89%.

https://ria.ru/20230910/vybory-1895353425.html

хабаровск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

политика, хабаровск, единая россия, михаил сидоров, цик рф, кпрф, единый день голосования в россии — 2023