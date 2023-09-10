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В ДНР закрыли избирательные участки и начали подсчет голосов - РИА Новости, 10.09.2023
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15:21 10.09.2023
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В ДНР закрыли избирательные участки и начали подсчет голосов
В ДНР закрыли избирательные участки и начали подсчет голосов - РИА Новости, 10.09.2023
В ДНР закрыли избирательные участки и начали подсчет голосов
Избирательные участки закрылись в Донецкой Народной Республике, начался подсчет голосов, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии ДНР. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T15:21
2023-09-10T15:21
донецкая народная республика
донецк
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единый день голосования в россии — 2023
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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Избирательные участки закрылись в Донецкой Народной Республике, начался подсчет голосов, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии ДНР. "В 15.00 все 700 стационарных и выездных участков должны закрыться, начинается подсчет голосов", - сообщили в избиркоме. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов, включая ДНР, проходят три дня и начались 8 сентября, основным днем является 10 сентября. Выборы в ДНР впервые проходят по законодательству РФ и с участием российских партий. Кроме того, на них впервые изберут органы местного самоуправления. Будут избраны 90 депутатов народного совета ДНР, а также депутаты советов 21 городского и муниципального округов, включая Донецк и Мариуполь. Выборы проходят по партийным спискам. Избирком ДНР зарегистрировал пять списков - "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР и партии "Новые люди". На выборах в Народный совет избирком ДНР зарегистрировал 570 кандидатов. На 615 мандатов в муниципальных и городских советах претендует свыше 3 тысяч кандидатов. Досрочное голосование в обстреливаемых районах проходило с 31 августа по 7 сентября. Кроме того, с 1 по 4 сентября в 81 регионе РФ работали 329 экстерриториальных участков. Явка на выборах в Народный совет ДНР по итогам 9 сентября составила 74,01%, заявил председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий.
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донецкая народная республика, донецк, россия, справедливая россия, единая россия, единый день голосования в россии — 2023, кпрф, политика
Донецкая Народная Республика, Донецк, Россия, Справедливая Россия, Единая Россия, Единый день голосования в России — 2023, КПРФ, Политика
В ДНР закрыли избирательные участки и начали подсчет голосов

В ДНР закрыли все 700 избирательных участков и начали подсчет голосов

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкДевушки голосуют на выборах в парламент и органы самоуправления в Единый день голосования на одном из избирательных участков в Донецке
Девушки голосуют на выборах в парламент и органы самоуправления в Единый день голосования на одном из избирательных участков в Донецке - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Девушки голосуют на выборах в парламент и органы самоуправления в Единый день голосования на одном из избирательных участков в Донецке
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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Избирательные участки закрылись в Донецкой Народной Республике, начался подсчет голосов, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии ДНР.
"В 15.00 все 700 стационарных и выездных участков должны закрыться, начинается подсчет голосов", - сообщили в избиркоме.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов, включая ДНР, проходят три дня и начались 8 сентября, основным днем является 10 сентября. Выборы в ДНР впервые проходят по законодательству РФ и с участием российских партий. Кроме того, на них впервые изберут органы местного самоуправления. Будут избраны 90 депутатов народного совета ДНР, а также депутаты советов 21 городского и муниципального округов, включая Донецк и Мариуполь.
Выборы проходят по партийным спискам. Избирком ДНР зарегистрировал пять списков - "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР и партии "Новые люди". На выборах в Народный совет избирком ДНР зарегистрировал 570 кандидатов. На 615 мандатов в муниципальных и городских советах претендует свыше 3 тысяч кандидатов.
Досрочное голосование в обстреливаемых районах проходило с 31 августа по 7 сентября. Кроме того, с 1 по 4 сентября в 81 регионе РФ работали 329 экстерриториальных участков. Явка на выборах в Народный совет ДНР по итогам 9 сентября составила 74,01%, заявил председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий.
Какие выборы пройдут в единый день голосования
5 июля, 18:24
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Какие выборы пройдут в единый день голосованияПосмотреть
 
Донецкая Народная РеспубликаДонецкРоссияСправедливая РоссияЕдиная РоссияЕдиный день голосования в России — 2023КПРФПолитика
 
 
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