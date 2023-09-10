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На выборах главы Амурской области лидирует Орлов - РИА Новости, 10.09.2023
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14:50 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/vybory-1895340496.html
На выборах главы Амурской области лидирует Орлов
На выборах главы Амурской области лидирует Орлов - РИА Новости, 10.09.2023
На выборах главы Амурской области лидирует Орлов
Действующий губернатор Амурской области Василий Орлов от "Единой России" лидирует на выборах главы региона с 92,86%, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T14:50
2023-09-10T14:50
политика
амурская область
василий орлов (губернатор)
единая россия
цик рф
единый день голосования в россии — 2023
кпрф
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Амурской области Василий Орлов от "Единой России" лидирует на выборах главы региона с 92,86%, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 0,14% протоколов. Борис Белобородов от КПРФ набирает 3,57%, Евгений Завгородний от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 1,19%, Сергей Рафальский от "Коммунистов России" - 1,19%, Роман Санжаревский от партии "Новые люди" - 0%.
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политика, амурская область, василий орлов (губернатор), единая россия, цик рф, единый день голосования в россии — 2023, кпрф
Политика, Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Единая Россия, ЦИК РФ, Единый день голосования в России — 2023, КПРФ
На выборах главы Амурской области лидирует Орлов

ЦИК: Орлов лидирует на выборах главы Амурской области с 92,86%

© Фото : пресс-служба правительства Амурской областиГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© Фото : пресс-служба правительства Амурской области
Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Амурской области Василий Орлов от "Единой России" лидирует на выборах главы региона с 92,86%, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 0,14% протоколов.
Борис Белобородов от КПРФ набирает 3,57%, Евгений Завгородний от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 1,19%, Сергей Рафальский от "Коммунистов России" - 1,19%, Роман Санжаревский от партии "Новые люди" - 0%.
Какие выборы пройдут в единый день голосования
5 июля, 18:24
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ПолитикаАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)Единая РоссияЦИК РФЕдиный день голосования в России — 2023КПРФ
 
 
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