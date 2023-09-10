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На выборах главы Амурской области лидирует Орлов

На выборах главы Амурской области лидирует Орлов - РИА Новости, 10.09.2023

На выборах главы Амурской области лидирует Орлов

Действующий губернатор Амурской области Василий Орлов от "Единой России" лидирует на выборах главы региона с 92,86%, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T14:50

2023-09-10T14:50

2023-09-10T14:50

политика

амурская область

василий орлов (губернатор)

единая россия

цик рф

единый день голосования в россии — 2023

кпрф

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Амурской области Василий Орлов от "Единой России" лидирует на выборах главы региона с 92,86%, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 0,14% протоколов. Борис Белобородов от КПРФ набирает 3,57%, Евгений Завгородний от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 1,19%, Сергей Рафальский от "Коммунистов России" - 1,19%, Роман Санжаревский от партии "Новые люди" - 0%.

амурская область

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политика, амурская область, василий орлов (губернатор), единая россия, цик рф, единый день голосования в россии — 2023, кпрф