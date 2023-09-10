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Явка на выборах нижегородского губернатора приблизилась к 40 процентам - РИА Новости, 10.09.2023
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14:22 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/vybory-1895335418.html
Явка на выборах нижегородского губернатора приблизилась к 40 процентам
Явка на выборах нижегородского губернатора приблизилась к 40 процентам - РИА Новости, 10.09.2023
Явка на выборах нижегородского губернатора приблизилась к 40 процентам
Явка избирателей к полудню третьего дня выборов губернатора Нижегородской области составила 39,44%, сообщила журналистам председатель областной избирательной... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T14:22
2023-09-10T14:22
политика
нижегородская область
глеб никитин
единый день голосования в россии — 2023
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Явка избирателей к полудню третьего дня выборов губернатора Нижегородской области составила 39,44%, сообщила журналистам председатель областной избирательной комиссии Маргарита Красилевская. "Явка, по данным на 12.00 третьего дня голосования, составила 39,44% от числа избирателей. Наиболее высокая явка избирателей наблюдается в Дивеевском (76,8%), Краснобаковском (73,4%) и Лукояновском (69%) муниципальных округах", - рассказала Красилевская. По ее словам, к 12.00 10 сентября 81% от общего числа подавших заявления избирателей Нижегородской области - около 102 тысяч человек - отдали свой голос на выборах при помощи платформы для онлайн-голосования. "Всё проходит в штатном режиме, каких-либо серьёзных нарушений, подтвердившихся на настоящий момент, не выявлено. На избирательных участках организованы видеонаблюдение и видеофиксация, также на участках работает более 5,5 тысячи наблюдателей от общественной палаты, а также от зарегистрированных кандидатов", – сказала Красилевская. Онлайн-голосование стартовало в Нижегородской области в 8.00 8 сентября. В список избирателей, голосующих с помощью дистанционного электронного голосования, включен 125 531 человек. По данным облизбиркома, численность избирателей в регионе на 1 июля 2023 года составляет 2 491 728 человек. Голосование на выборах губернатора Нижегородской области проходит в этом году 8-10 сентября. На пост главы региона претендуют пять человек: действующий губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ("Единая Россия"), Владислав Атмахов (ЛДПР), Владислав Егоров (КПРФ), Александр Быков (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Илья Померанцев ("Гражданская сила"). Явка избирателей на выборах губернатора Нижегородской области 9 сентября 2018 года, проводившихся один день, составила 40,5%.
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html
https://ria.ru/20230910/gubernatory-1894746164.html
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политика, нижегородская область, глеб никитин, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Нижегородская область, Глеб Никитин, Единый день голосования в России — 2023
Явка на выборах нижегородского губернатора приблизилась к 40 процентам

Явка на выборах губернатора Нижегородской области к 12:00 составила 39,44%

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкИнформационное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России
Информационное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Информационное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Явка избирателей к полудню третьего дня выборов губернатора Нижегородской области составила 39,44%, сообщила журналистам председатель областной избирательной комиссии Маргарита Красилевская.
«
"Явка, по данным на 12.00 третьего дня голосования, составила 39,44% от числа избирателей. Наиболее высокая явка избирателей наблюдается в Дивеевском (76,8%), Краснобаковском (73,4%) и Лукояновском (69%) муниципальных округах", - рассказала Красилевская.
Агитационный баннер к Единому дню голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
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По ее словам, к 12.00 10 сентября 81% от общего числа подавших заявления избирателей Нижегородской области - около 102 тысяч человек - отдали свой голос на выборах при помощи платформы для онлайн-голосования.
«
"Всё проходит в штатном режиме, каких-либо серьёзных нарушений, подтвердившихся на настоящий момент, не выявлено. На избирательных участках организованы видеонаблюдение и видеофиксация, также на участках работает более 5,5 тысячи наблюдателей от общественной палаты, а также от зарегистрированных кандидатов", – сказала Красилевская.
Онлайн-голосование стартовало в Нижегородской области в 8.00 8 сентября. В список избирателей, голосующих с помощью дистанционного электронного голосования, включен 125 531 человек. По данным облизбиркома, численность избирателей в регионе на 1 июля 2023 года составляет 2 491 728 человек.
Голосование на выборах губернатора Нижегородской области проходит в этом году 8-10 сентября. На пост главы региона претендуют пять человек: действующий губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ("Единая Россия"), Владислав Атмахов (ЛДПР), Владислав Егоров (КПРФ), Александр Быков (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Илья Померанцев ("Гражданская сила").
Явка избирателей на выборах губернатора Нижегородской области 9 сентября 2018 года, проводившихся один день, составила 40,5%.
Сотрудник типографии во время проверки бюллетеней для голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Процедура выборов губернаторов в России
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ПолитикаНижегородская областьГлеб НикитинЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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