Явка на выборах воронежского губернатора превысила 40 процентов
Явка на выборах губернатора Воронежской области на 12:00 составила 41,16%
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкИнформационное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России
Информационное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России
ВОРОНЕЖ, 10 сен — РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Воронежской области составила 41,16% по данным на 12.00 мск, сообщил облизбирком.
Выборы губернатора Воронежской области проходят с 8 по 10 сентября. Формат дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в регионе применяется впервые. По итогам первых двух дней явка по региону составила 36,59%.
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"По состоянию на 12.00 (мск) 10.09.2023 явка на УИК (участковых избирательных комиссиях) в Воронежской области составляет 39,44%. ДЭГ воспользовались 82,28% избирателей, подавших заявление. Общая явка составляет 41,16%", - говорится в сообщении.
По данным на 1 июля 2023 года, численность избирателей в Воронежской области составила 1 816 822 человека.
На пост главы региона претендуют пять кандидатов: Андрей Рогатнев от КПРФ, Павел Большов от ЛДПР, Игорь Борисов от партии "Родина", Ярослав Тарасов от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и действующий глава региона Александр Гусев от "Единой России".
Голосование на предыдущих выборах губернатора проходило в один день, 9 сентября 2018 года.