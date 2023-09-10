Рейтинг@Mail.ru
Явка на выборах воронежского губернатора превысила 40 процентов - РИА Новости, 10.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:56 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/vybory-1895314980.html
Явка на выборах воронежского губернатора превысила 40 процентов
Явка на выборах воронежского губернатора превысила 40 процентов - РИА Новости, 10.09.2023
Явка на выборах воронежского губернатора превысила 40 процентов
Явка избирателей на выборах губернатора Воронежской области составила 41,16% по данным на 12.00 мск, сообщил облизбирком. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T12:56
2023-09-10T12:56
политика
воронежская область
единый день голосования в россии — 2023
александр гусев (губернатор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895293885_0:65:3184:1855_1920x0_80_0_0_3d0a5101ca9e3aa703093085854b9ab8.jpg
ВОРОНЕЖ, 10 сен — РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Воронежской области составила 41,16% по данным на 12.00 мск, сообщил облизбирком. Выборы губернатора Воронежской области проходят с 8 по 10 сентября. Формат дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в регионе применяется впервые. По итогам первых двух дней явка по региону составила 36,59%. "По состоянию на 12.00 (мск) 10.09.2023 явка на УИК (участковых избирательных комиссиях) в Воронежской области составляет 39,44%. ДЭГ воспользовались 82,28% избирателей, подавших заявление. Общая явка составляет 41,16%", - говорится в сообщении. По данным на 1 июля 2023 года, численность избирателей в Воронежской области составила 1 816 822 человека. На пост главы региона претендуют пять кандидатов: Андрей Рогатнев от КПРФ, Павел Большов от ЛДПР, Игорь Борисов от партии "Родина", Ярослав Тарасов от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и действующий глава региона Александр Гусев от "Единой России". Голосование на предыдущих выборах губернатора проходило в один день, 9 сентября 2018 года.
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html
https://ria.ru/20230910/gubernatory-1894746164.html
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895293885_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ce9968f256bcde0257947f00280bf732.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, воронежская область, единый день голосования в россии — 2023, александр гусев (губернатор)
Политика, Воронежская область, Единый день голосования в России — 2023, Александр Гусев (губернатор)
Явка на выборах воронежского губернатора превысила 40 процентов

Явка на выборах губернатора Воронежской области на 12:00 составила 41,16%

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкИнформационное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России
Информационное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Информационное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 10 сен — РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Воронежской области составила 41,16% по данным на 12.00 мск, сообщил облизбирком.
Выборы губернатора Воронежской области проходят с 8 по 10 сентября. Формат дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в регионе применяется впервые. По итогам первых двух дней явка по региону составила 36,59%.
Агитационный баннер к Единому дню голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Единый день голосования в России
01:01
«
"По состоянию на 12.00 (мск) 10.09.2023 явка на УИК (участковых избирательных комиссиях) в Воронежской области составляет 39,44%. ДЭГ воспользовались 82,28% избирателей, подавших заявление. Общая явка составляет 41,16%", - говорится в сообщении.
По данным на 1 июля 2023 года, численность избирателей в Воронежской области составила 1 816 822 человека.
На пост главы региона претендуют пять кандидатов: Андрей Рогатнев от КПРФ, Павел Большов от ЛДПР, Игорь Борисов от партии "Родина", Ярослав Тарасов от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и действующий глава региона Александр Гусев от "Единой России".
Голосование на предыдущих выборах губернатора проходило в один день, 9 сентября 2018 года.
Сотрудник типографии во время проверки бюллетеней для голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Процедура выборов губернаторов в России
01:45
 
ПолитикаВоронежская областьЕдиный день голосования в России — 2023Александр Гусев (губернатор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала