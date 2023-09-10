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Москалькова проголосовала на выборах мэра Москвы - РИА Новости, 10.09.2023
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11:12 10.09.2023 (обновлено: 12:17 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/vybory-1895301641.html
Москалькова проголосовала на выборах мэра Москвы
Москалькова проголосовала на выборах мэра Москвы - РИА Новости, 10.09.2023
Москалькова проголосовала на выборах мэра Москвы
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова проголосовала на выборах мэра Москвы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T11:12
2023-09-10T12:17
политика
москва
татьяна москалькова
госдума рф
мосгоризбирком
единый день голосования в россии — 2023
сергей собянин
борис чернышов (депутат)
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова проголосовала на выборах мэра Москвы, передает корреспондент РИА Новости.Утром 10 сентября Москалькова прибыла на избирательный участок №2704 в АНО ПО "Колледж экономики, страхового дела и информационных технологий КЭСИ", расположенный на улице Нежинская, чтобы принять участие в голосовании на выборах мэра Москвы. "Сегодня я опробовала новую избирательную систему IT-технологий, и я думаю, что это будущее наших избирательных технологий", - рассказала журналистам Москалькова.Уполномоченный по правам человека также отметила, что "большинство людей радуются тому, что есть длинное голосование и есть возможность проголосовать вне места жительства".Ранее Мосгоризбирком зарегистрировал пятерых кандидатов на выборы мэра столицы, среди них действующий мэр Сергей Собянин, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков, депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов и первый зампред руководителя фракции "Справедливая России - Патриоты - За правду" в Государственной Думе Дмитрий Гусев.Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня. Дата начала – 8 сентября, а основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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политика, москва, татьяна москалькова, госдума рф, мосгоризбирком, единый день голосования в россии — 2023, сергей собянин, борис чернышов (депутат)
Политика, Москва, Татьяна Москалькова, Госдума РФ, Мосгоризбирком, Единый день голосования в России — 2023, Сергей Собянин, Борис Чернышов (депутат)
Москалькова проголосовала на выборах мэра Москвы

Татьяна Москалькова проголосовала на выборах мэра Москвы

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова проголосовала на выборах мэра Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
Утром 10 сентября Москалькова прибыла на избирательный участок №2704 в АНО ПО "Колледж экономики, страхового дела и информационных технологий КЭСИ", расположенный на улице Нежинская, чтобы принять участие в голосовании на выборах мэра Москвы.
«
"Сегодня я опробовала новую избирательную систему IT-технологий, и я думаю, что это будущее наших избирательных технологий", - рассказала журналистам Москалькова.
Уполномоченный по правам человека также отметила, что "большинство людей радуются тому, что есть длинное голосование и есть возможность проголосовать вне места жительства".
Предварительные результаты выборов мэра Москвы на инфоэкране в Информационном центре ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Процедура выборов мэра Москвы
01:30
Ранее Мосгоризбирком зарегистрировал пятерых кандидатов на выборы мэра столицы, среди них действующий мэр Сергей Собянин, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков, депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов и первый зампред руководителя фракции "Справедливая России - Патриоты - За правду" в Государственной Думе Дмитрий Гусев.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня. Дата начала – 8 сентября, а основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
 
ПолитикаМоскваТатьяна МоскальковаГосдума РФМосгоризбиркомЕдиный день голосования в России — 2023Сергей СобянинБорис Чернышов (депутат)
 
 
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