https://ria.ru/20230910/vybory-1895301641.html

Москалькова проголосовала на выборах мэра Москвы

Москалькова проголосовала на выборах мэра Москвы - РИА Новости, 10.09.2023

Москалькова проголосовала на выборах мэра Москвы

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова проголосовала на выборах мэра Москвы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T11:12

2023-09-10T11:12

2023-09-10T12:17

политика

москва

татьяна москалькова

госдума рф

мосгоризбирком

единый день голосования в россии — 2023

сергей собянин

борис чернышов (депутат)

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова проголосовала на выборах мэра Москвы, передает корреспондент РИА Новости.Утром 10 сентября Москалькова прибыла на избирательный участок №2704 в АНО ПО "Колледж экономики, страхового дела и информационных технологий КЭСИ", расположенный на улице Нежинская, чтобы принять участие в голосовании на выборах мэра Москвы. "Сегодня я опробовала новую избирательную систему IT-технологий, и я думаю, что это будущее наших избирательных технологий", - рассказала журналистам Москалькова.Уполномоченный по правам человека также отметила, что "большинство людей радуются тому, что есть длинное голосование и есть возможность проголосовать вне места жительства".Ранее Мосгоризбирком зарегистрировал пятерых кандидатов на выборы мэра столицы, среди них действующий мэр Сергей Собянин, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков, депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов и первый зампред руководителя фракции "Справедливая России - Патриоты - За правду" в Государственной Думе Дмитрий Гусев.Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня. Дата начала – 8 сентября, а основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

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политика, москва, татьяна москалькова, госдума рф, мосгоризбирком, единый день голосования в россии — 2023, сергей собянин, борис чернышов (депутат)