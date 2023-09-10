https://ria.ru/20230910/vybory-1895291291.html

Явка на выборах главы Новосибирской области составила 21,24 процента

Явка на выборах главы Новосибирской области составила 21,24 процента - РИА Новости, 10.09.2023

Явка на выборах главы Новосибирской области составила 21,24 процента

Явка избирателей на выборах губернатора Новосибирской области на 12.00 (8.00 мск) итогового третьего дня голосования с учетом двух предыдущих дней составила... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T09:48

2023-09-10T09:48

2023-09-10T09:48

политика

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новосибирск

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единый день голосования в россии — 2023

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НОВОСИБИРСК, 10 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Новосибирской области на 12.00 (8.00 мск) итогового третьего дня голосования с учетом двух предыдущих дней составила 21,24%, сообщила журналистам в воскресенье глава облизбиркома Ольга Благо. "Общая явка на 12.00 с учетом голосования 8 и 9 сентября составила 21,24% избирателей, всего проголосовали 443 962 человека. Но здесь не учитываются данные дистанционного электронного голосования", - сказала она. Глава облизбиркома пояснила, что 89 117 избирателей изъявили желания проголосовать с использованием дистанционного электронного голосования. По ее словам, данные о проголосовавших по ДЭГ постоянно меняются, но уже свой выбор сделали более 67 тысяч человек. Таким образом, можно говорить о том, что суммарно явка составила почти 23,5% избирателей. "Каких-либо оснований говорить о том, что какое-то нарушение было реально допущено, не было", - охарактеризовала Благо ситуацию с нарушениями. На прошлых выборах губернатора Новосибирской области, которые проходили в один день 9 сентября 2018 года, явка избирателей в целом составила 29,52%. Тогда на 12.00 явка составила 9,34%. На пост губернатора Новосибирской области претендуют четыре кандидата: действующий губернатор Андрей Травников ("Единая Россия"), депутат заксобрания Новосибирской области Роман Яковлев (КПРФ), депутат горсовета Новосибирска Евгений Лебедев (ЛДПР) и бизнесмен Владислав Плотников ("Справедливая Россия-Патриоты-За правду"). В регионе зарегистрировано более 2,174 миллиона избирателей, из них более половина – в Новосибирске. Для голосования открылись 1804 постоянных избирательных участков и девять участков в местах временного пребывания избирателей. Голосование проходит с 8 по 10 сентября.

https://ria.ru/20230910/gubernatory-1894746164.html

https://ria.ru/20230909/shtraf-1895246840.html

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политика, новосибирская область, новосибирск, андрей травников, единая россия, кпрф, лдпр, единый день голосования в россии — 2023