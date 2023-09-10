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Явка на выборах красноярского губернатора превысила 27 процентов
Явка на выборах красноярского губернатора превысила 27 процентов - РИА Новости, 10.09.2023
Явка на выборах красноярского губернатора превысила 27 процентов
Явка на выборах губернатора Красноярского края на 12.00 (8.00 мск) воскресенья составляет 27,48 процентов, сообщил журналистам глава крайизбиркома Алексей... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T09:29
2023-09-10T09:29
2023-09-10T09:29
политика
красноярский край
красноярск
единый день голосования в россии — 2023
михаил котюков
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КРАСНОЯРСК, 10 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Красноярского края на 12.00 (8.00 мск) воскресенья составляет 27,48 процентов, сообщил журналистам глава крайизбиркома Алексей Подушкин."По нашим главным выборам губернатора Красноярского края явка на 12 часов 10 сентября составила 27,48%",- сказал Подушкин.В Красноярском крае в течение трех дней проходят выборы губернатора, депутатов городского совета Красноярска, депутата Госдумы вместо скончавшегося в марте 2023 года Виктора Зубарева и одного депутата в краевой парламент. В голосовании смогут принять участие 2 050 287 человек на 2095 избирательных участках.На пост губернатора претендуют пять человек: врио губернатора Михаил Котюков ("Единая Россия"), Максим Маркерт ("Справедливая Россия), Андрей Новак (КПРФ), Александр Глисков (ЛДПР) и Ирина Иванова (партия "Зеленые").
https://ria.ru/20230910/gubernatory-1894746164.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, красноярский край, красноярск, единый день голосования в россии — 2023, михаил котюков
Политика, Красноярский край, Красноярск, Единый день голосования в России — 2023, Михаил Котюков
Явка на выборах красноярского губернатора превысила 27 процентов
Явка на выборах губернатора Красноярского края на 12:00 составила 27,48%