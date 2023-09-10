Рейтинг@Mail.ru
Явка на выборах красноярского губернатора превысила 27 процентов - РИА Новости, 10.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:29 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/vybory-1895289026.html
Явка на выборах красноярского губернатора превысила 27 процентов
Явка на выборах красноярского губернатора превысила 27 процентов - РИА Новости, 10.09.2023
Явка на выборах красноярского губернатора превысила 27 процентов
Явка на выборах губернатора Красноярского края на 12.00 (8.00 мск) воскресенья составляет 27,48 процентов, сообщил журналистам глава крайизбиркома Алексей... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T09:29
2023-09-10T09:29
политика
красноярский край
красноярск
единый день голосования в россии — 2023
михаил котюков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895288603_0:4:3171:1788_1920x0_80_0_0_13cd01a27b5c1a3b27968f2bea590918.jpg
КРАСНОЯРСК, 10 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Красноярского края на 12.00 (8.00 мск) воскресенья составляет 27,48 процентов, сообщил журналистам глава крайизбиркома Алексей Подушкин."По нашим главным выборам губернатора Красноярского края явка на 12 часов 10 сентября составила 27,48%",- сказал Подушкин.В Красноярском крае в течение трех дней проходят выборы губернатора, депутатов городского совета Красноярска, депутата Госдумы вместо скончавшегося в марте 2023 года Виктора Зубарева и одного депутата в краевой парламент. В голосовании смогут принять участие 2 050 287 человек на 2095 избирательных участках.На пост губернатора претендуют пять человек: врио губернатора Михаил Котюков ("Единая Россия"), Максим Маркерт ("Справедливая Россия), Андрей Новак (КПРФ), Александр Глисков (ЛДПР) и Ирина Иванова (партия "Зеленые").
https://ria.ru/20230910/gubernatory-1894746164.html
красноярский край
красноярск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895288603_350:0:3079:2047_1920x0_80_0_0_fde663a20281b0c19a03c37c6e7827e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, красноярский край, красноярск, единый день голосования в россии — 2023, михаил котюков
Политика, Красноярский край, Красноярск, Единый день голосования в России — 2023, Михаил Котюков
Явка на выборах красноярского губернатора превысила 27 процентов

Явка на выборах губернатора Красноярского края на 12:00 составила 27,48%

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЕдиный день голосования в России. Красноярск
Единый день голосования в России. Красноярск - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Единый день голосования в России. Красноярск
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 10 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Красноярского края на 12.00 (8.00 мск) воскресенья составляет 27,48 процентов, сообщил журналистам глава крайизбиркома Алексей Подушкин.
«
"По нашим главным выборам губернатора Красноярского края явка на 12 часов 10 сентября составила 27,48%",- сказал Подушкин.
В Красноярском крае в течение трех дней проходят выборы губернатора, депутатов городского совета Красноярска, депутата Госдумы вместо скончавшегося в марте 2023 года Виктора Зубарева и одного депутата в краевой парламент. В голосовании смогут принять участие 2 050 287 человек на 2095 избирательных участках.
На пост губернатора претендуют пять человек: врио губернатора Михаил Котюков ("Единая Россия"), Максим Маркерт ("Справедливая Россия), Андрей Новак (КПРФ), Александр Глисков (ЛДПР) и Ирина Иванова (партия "Зеленые").
Сотрудник типографии во время проверки бюллетеней для голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Процедура выборов губернаторов в России
01:45
 
ПолитикаКрасноярский крайКрасноярскЕдиный день голосования в России — 2023Михаил Котюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала