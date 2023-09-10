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Явка на выборах в Орловской области за два дня составила 43,81 процента
Явка на выборах в Орловской области за два дня составила 43,81 процента - РИА Новости, 10.09.2023
Явка на выборах в Орловской области за два дня составила 43,81 процента
Явка на выборах губернатора Орловской области за два дня голосования составила 43,81%, сообщил региональный избирком в Telegram-канале. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T09:24
2023-09-10T09:24
2023-09-10T09:24
политика
орловская область
андрей клычков
кпрф
лдпр
единый день голосования в россии — 2023
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ВОРОНЕЖ, 10 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Орловской области за два дня голосования составила 43,81%, сообщил региональный избирком в Telegram-канале. "Явка избирателей на выборах губернатора Орловской области за два дня голосования составила: 43,81%", — говорится сообщении. На однодневных досрочных выборах губернатора Орловской области, которые прошли 9 сентября 2018 года, итоговая явка составляла 57,77%. Выборы губернатора Орловской области проходят три дня, с 8 по 10 сентября. В первый день голосования в регионе открылось 682 избирательных участка. По данным областного избиркома на 1 июля, в Орловской области зарегистрированы 601 078 избирателей. За пост руководителя региона борются четыре кандидата: действующий глава Андрей Клычков, который выдвинут от КПРФ, Светлана Ковалева от партии "Новые люди", Владимир Стебаков от Российской экологической партии "Зелёные" и Владислав Числов от ЛДПР.
https://ria.ru/20230910/gubernatory-1894746164.html
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политика, орловская область, андрей клычков, кпрф, лдпр, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Орловская область, Андрей Клычков, КПРФ, ЛДПР, Единый день голосования в России — 2023
Явка на выборах в Орловской области за два дня составила 43,81 процента
Явка избирателей в Орловской области за два дня голосования составила 43,81%