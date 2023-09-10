https://ria.ru/20230910/vybory-1895274394.html

На выборах губернатора Омской области проголосовали более 280 тысяч человек

На выборах губернатора Омской области проголосовали более 280 тысяч человек - РИА Новости, 10.09.2023

На выборах губернатора Омской области проголосовали более 280 тысяч человек

В Омской области на выборах главы региона, органов местного самоуправления и депутатов законодательного собрания уже проголосовали 280 тысяч избирателей,... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T07:50

2023-09-10T07:50

2023-09-10T07:50

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ОМСК, 10 сен - РИА Новости. В Омской области на выборах главы региона, органов местного самоуправления и депутатов законодательного собрания уже проголосовали 280 тысяч избирателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной избирательной комиссии. В регионе проходят выборы губернатора, дополнительные выборы депутатов законодательного собрания по округу №16, основные и дополнительные выборы в органы местного самоуправления. "По состоянию на вчерашний вечер у нас было 16,5% принявших участие в голосовании. Сейчас, по состоянию на 10.00 (7.00 мск), проголосовало уже 19% избирателей. Это 28% на территории области и 12,5% на территории Омска. Более 280 тысяч избирателей уже проголосовали. Все участки открылись вовремя, голосование проходит без жалоб и нарушений", - сообщили в избиркоме Омской области. На пост главы региона претендуют четыре кандидата: Андрей Алехин (КПРФ), Владимир Казанин ("Коммунисты России"), Максим Макаленко (ЛДПР) и врио главы региона Виталий Хоценко ("Единая Россия"). В 2018 году в выборах главы региона приняли участие 666 627 омичей, что составляет 43,6% от общего числа избирателей. Это второй результат в Сибирском федеральном округе по активности избирателей. Ранее губернатором Омской области был выбран "справедливорос" Александр Бурков. Он был назначен и.о. губернатора Омской области в октябре 2017 года. 29 марта Бурков попросил об отставке. Президент Владимир Путин одобрил его решение и назначил премьер-министра Донецкой Народной Республики Виталия Хоценко исполняющим обязанности губернатора Омской области.

https://ria.ru/20230910/khakasiya-1895270280.html

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омская область

омск

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политика, омская область, омск, донецкая народная республика, виталий хоценко, александр бурков, владимир путин, кпрф, коммунисты россии, лдпр, единый день голосования в россии — 2023