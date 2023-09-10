https://ria.ru/20230910/soglashenie-1895267992.html
Власти Приамурья подписали первое соглашение на ВЭФ
Власти Приамурья подписали первое соглашение на ВЭФ - РИА Новости, 10.09.2023
Власти Приамурья подписали первое соглашение на ВЭФ
Первое соглашение подписали власти Приамурья на Восточном экономическом форуме во Владивостоке: поддержку получат инновационные проекты Амурской медицинской... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T06:24
2023-09-10T06:24
2023-09-10T06:24
общество
амурская область
владивосток
россия
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 сен – РИА Новости. Первое соглашение подписали власти Приамурья на Восточном экономическом форуме во Владивостоке: поддержку получат инновационные проекты Амурской медицинской академии – брелок "Первое сердце" для оказания первой помощи и концепт умной одежды, сообщило минэкономразвития Амурской области. Документ подписали зампредседателя правительства области Павел Пузанов и проректор по стратегическому развитию и цифровой трансформации Амурской государственной медицинской академии Елена Борзенко. "Развитие инноваций сегодня имеет стратегическое значение для нашей страны и у Амурской медакадемии уже есть несколько собственных проектов в области медицины. Каждый из них перспективен и может широко применяться как населением в повседневной жизни, так и медиками в специализированных учреждениях. Теперь эти инновационные разработки необходимо продвигать и масштабировать, искать инвестора и организовывать производство. Правительство Амурской области вместе с региональным Агентством по привлечению инвестиций окажет здесь всю необходимую поддержку", - рассказал Павел Пузанов. Готовые проекты, разработанные сотрудниками Амурской ГМА, представлены в павильоне Амурской области. Самый компактный из них – умный брелок в виде сердца. Если поднести его к смартфону, например, во время экстренной ситуации, в нем автоматически запустится страница цифрового сервиса с руководством по оказанию первой помощи. Также в рамках концепции АГМА о правильном оказании первой помощи создан проект мягкой игрушки в виде собаки. В ней установлены специальные устройства, с помощью которых ребенок в игровой форме сможет научиться правильной технике постановки рук и проведению сердечно-легочной реанимации. Ещё одна разработка академии - умный браслет, который позволяет не только получать фактические данные о медицинских показателях человека, но и анализировать их. Среди разработок, представленных на ВЭФ, имеется концепт умной одежды. В неё нарядили одного из роботов, которые используются в Аккредитационно-симуляционном центре медакадемии. В эту одежду встроены датчики, которые будут передавать на планшет со специальной программой электрофизиологические показатели – ЭКГ, показатели дыхания и прочие параметры. Такая одежда может использоваться в спорте или в медицине. "Соглашение с правительством Амурской области является для нас важным этапом в продвижении и внедрении в практическую медицину нового цифрового вида медицинской помощи. Это очень важно для нашего региона с низкой плотностью населения и большими территориями. Мы надеемся и на поддержку с внедрением наших разработок по первой помощи, по обучению всех категорий населения навыкам оказания первой помощи. Мы работаем над цифровыми сервисами при поддержке российской компании РОСОМЕД и в консорциуме с вузами России и Китая. Уверена, что при поддержке областного правительства эта работа будет более продуктивной", - отметила ректор Амурской государственной медицинской академии Татьяна Заболотских. VIII Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230910/sollers-1895265577.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, амурская область, владивосток, россия, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Общество, Амурская область, Владивосток, Россия, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
Власти Приамурья подписали первое соглашение на ВЭФ
Власти Приамурья подписали на ВЭФ соглашение о поддержке проектов в медицине
БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 сен – РИА Новости. Первое соглашение подписали власти Приамурья на Восточном экономическом форуме во Владивостоке: поддержку получат инновационные проекты Амурской медицинской академии – брелок "Первое сердце" для оказания первой помощи и концепт умной одежды, сообщило минэкономразвития Амурской области.
Документ подписали зампредседателя правительства области Павел Пузанов и проректор по стратегическому развитию и цифровой трансформации Амурской государственной медицинской академии Елена Борзенко.
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"Развитие инноваций сегодня имеет стратегическое значение для нашей страны и у Амурской медакадемии уже есть несколько собственных проектов в области медицины. Каждый из них перспективен и может широко применяться как населением в повседневной жизни, так и медиками в специализированных учреждениях. Теперь эти инновационные разработки необходимо продвигать и масштабировать, искать инвестора и организовывать производство. Правительство Амурской области вместе с региональным Агентством по привлечению инвестиций окажет здесь всю необходимую поддержку", - рассказал Павел Пузанов.
Готовые проекты, разработанные сотрудниками Амурской ГМА, представлены в павильоне Амурской области. Самый компактный из них – умный брелок в виде сердца. Если поднести его к смартфону, например, во время экстренной ситуации, в нем автоматически запустится страница цифрового сервиса с руководством по оказанию первой помощи.
Также в рамках концепции АГМА о правильном оказании первой помощи создан проект мягкой игрушки в виде собаки. В ней установлены специальные устройства, с помощью которых ребенок в игровой форме сможет научиться правильной технике постановки рук и проведению сердечно-легочной реанимации. Ещё одна разработка академии - умный браслет, который позволяет не только получать фактические данные о медицинских показателях человека, но и анализировать их.
Среди разработок, представленных на ВЭФ, имеется концепт умной одежды. В неё нарядили одного из роботов, которые используются в Аккредитационно-симуляционном центре медакадемии. В эту одежду встроены датчики, которые будут передавать на планшет со специальной программой электрофизиологические показатели – ЭКГ, показатели дыхания и прочие параметры. Такая одежда может использоваться в спорте или в медицине.
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"Соглашение с правительством Амурской области является для нас важным этапом в продвижении и внедрении в практическую медицину нового цифрового вида медицинской помощи. Это очень важно для нашего региона с низкой плотностью населения и большими территориями. Мы надеемся и на поддержку с внедрением наших разработок по первой помощи, по обучению всех категорий населения навыкам оказания первой помощи. Мы работаем над цифровыми сервисами при поддержке российской компании РОСОМЕД и в консорциуме с вузами России
и Китая
. Уверена, что при поддержке областного правительства эта работа будет более продуктивной", - отметила ректор Амурской государственной медицинской академии Татьяна Заболотских.
VIII Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ
). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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