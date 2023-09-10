СМИ: Шольц неудачно попытался "отвесить пощечину" России
Zeit: итоговая декларация саммита G20 нарушила планы Шольца о "пощечине" России
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Содержание итоговой декларации саммита G20 в Нью-Дели обрушило планы канцлера Олафа Шольца "отвесить пощечину" России, об этом пишет немецкая газета Zeit.
Издание напомнило, что год назад на саммите G20 на Бали "неожиданно" была принята декларация с осуждением спецоперации на Украине, хотя ранее по тому же вопросу в Генеральной Ассамблее ООН Китай, Индия и ЮАР воздержались от голосования. Принятие такой декларации Запад интерпретировал как изоляцию России, ходили разговоры о "звучной пощечине", говорится в статье.
"Шольц говорил о том, что произошло важное прояснение в решающий момент этого конфликта. Теперь он признает то, что уже невозможно скрывать. В итоговой декларации (саммита G20 2023 года в Нью-Дели. — Прим. ред.) нет осуждения (России. — Прим. ред.), не было упоминания и о "пощечине", — пишет издание.
В статье отмечается, что спустя год после саммита на Бали можно признать одно: момент не был "решающим" и ни о каких "прояснениях" речь не шла.
В Нью-Делийской декларации саммита "Большой двадцатки" содержится призыв действовать в отношении конфликта на Украине в соответствии с целями и принципами устава ООН. Шерпа России в G20 Светлана Лукаш заявила, что половина членов организации отказалась трактовать события на Украине в интересах Запада. Декларация отражает сбалансированную позицию по Украине и стремление урегулировать конфликты по всему миру, отметила она.
На предыдущей встрече в итоговом заявлении большинство членов G20 осудили конфликт в постсоветской республике, но в декларации указали, что были и "другие мнения по поводу этой ситуации и санкций". Как подчеркнули тогда в МИД России, Москва считает хорошим результатом принятие документа, который "устроил всех".