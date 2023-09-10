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СМИ: Шольц неудачно попытался "отвесить пощечину" России - РИА Новости, 10.09.2023
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05:40 10.09.2023 (обновлено: 12:33 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/sholts-1895266264.html
СМИ: Шольц неудачно попытался "отвесить пощечину" России
СМИ: Шольц неудачно попытался "отвесить пощечину" России - РИА Новости, 10.09.2023
СМИ: Шольц неудачно попытался "отвесить пощечину" России
Содержание итоговой декларации саммита G20 в Нью-Дели обрушило планы канцлера Олафа Шольца "отвесить пощечину" России, об этом пишет немецкая газета Zeit. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T05:40
2023-09-10T12:33
в мире
россия
украина
нью-дели
олаф шольц
светлана лукаш
большая двадцатка
оон
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Содержание итоговой декларации саммита G20 в Нью-Дели обрушило планы канцлера Олафа Шольца "отвесить пощечину" России, об этом пишет немецкая газета Zeit.Издание напомнило, что год назад на саммите G20 на Бали "неожиданно" была принята декларация с осуждением спецоперации на Украине, хотя ранее по тому же вопросу в Генеральной Ассамблее ООН Китай, Индия и ЮАР воздержались от голосования. Принятие такой декларации Запад интерпретировал как изоляцию России, ходили разговоры о "звучной пощечине", говорится в статье."Шольц говорил о том, что произошло важное прояснение в решающий момент этого конфликта. Теперь он признает то, что уже невозможно скрывать. В итоговой декларации (саммита G20 2023 года в Нью-Дели. — Прим. ред.) нет осуждения (России. — Прим. ред.), не было упоминания и о "пощечине", — пишет издание.В статье отмечается, что спустя год после саммита на Бали можно признать одно: момент не был "решающим" и ни о каких "прояснениях" речь не шла.В Нью-Делийской декларации саммита "Большой двадцатки" содержится призыв действовать в отношении конфликта на Украине в соответствии с целями и принципами устава ООН. Шерпа России в G20 Светлана Лукаш заявила, что половина членов организации отказалась трактовать события на Украине в интересах Запада. Декларация отражает сбалансированную позицию по Украине и стремление урегулировать конфликты по всему миру, отметила она.На предыдущей встрече в итоговом заявлении большинство членов G20 осудили конфликт в постсоветской республике, но в декларации указали, что были и "другие мнения по поводу этой ситуации и санкций". Как подчеркнули тогда в МИД России, Москва считает хорошим результатом принятие документа, который "устроил всех".
https://ria.ru/20230904/sholts-1894083317.html
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в мире, россия, украина, нью-дели, олаф шольц, светлана лукаш, большая двадцатка, оон, саммит g20
В мире, Россия, Украина, Нью-Дели, Олаф Шольц, Светлана Лукаш, Большая двадцатка, ООН, Саммит G20
СМИ: Шольц неудачно попытался "отвесить пощечину" России

Zeit: итоговая декларация саммита G20 нарушила планы Шольца о "пощечине" России

© AFP 2023 / TAUSEEF MUSTAFAКанцлер Германии Олаф Шольц на саммите G20 в Нью-Дели, Индия
Канцлер Германии Олаф Шольц на саммите G20 в Нью-Дели, Индия - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© AFP 2023 / TAUSEEF MUSTAFA
Канцлер Германии Олаф Шольц на саммите G20 в Нью-Дели, Индия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Содержание итоговой декларации саммита G20 в Нью-Дели обрушило планы канцлера Олафа Шольца "отвесить пощечину" России, об этом пишет немецкая газета Zeit.
Издание напомнило, что год назад на саммите G20 на Бали "неожиданно" была принята декларация с осуждением спецоперации на Украине, хотя ранее по тому же вопросу в Генеральной Ассамблее ООН Китай, Индия и ЮАР воздержались от голосования. Принятие такой декларации Запад интерпретировал как изоляцию России, ходили разговоры о "звучной пощечине", говорится в статье.
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"Шольц говорил о том, что произошло важное прояснение в решающий момент этого конфликта. Теперь он признает то, что уже невозможно скрывать. В итоговой декларации (саммита G20 2023 года в Нью-Дели. — Прим. ред.) нет осуждения (России. — Прим. ред.), не было упоминания и о "пощечине", — пишет издание.
В статье отмечается, что спустя год после саммита на Бали можно признать одно: момент не был "решающим" и ни о каких "прояснениях" речь не шла.
В Нью-Делийской декларации саммита "Большой двадцатки" содержится призыв действовать в отношении конфликта на Украине в соответствии с целями и принципами устава ООН. Шерпа России в G20 Светлана Лукаш заявила, что половина членов организации отказалась трактовать события на Украине в интересах Запада. Декларация отражает сбалансированную позицию по Украине и стремление урегулировать конфликты по всему миру, отметила она.
На предыдущей встрече в итоговом заявлении большинство членов G20 осудили конфликт в постсоветской республике, но в декларации указали, что были и "другие мнения по поводу этой ситуации и санкций". Как подчеркнули тогда в МИД России, Москва считает хорошим результатом принятие документа, который "устроил всех".
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В миреРоссияУкраинаНью-ДелиОлаф ШольцСветлана ЛукашБольшая двадцаткаООНСаммит G20
 
 
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