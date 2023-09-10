https://ria.ru/20230910/sharonov-1895417243.html

Умер актер Андрей Шаронов

Умер актер Андрей Шаронов - РИА Новости, 10.09.2023

Умер актер Андрей Шаронов

Актер Андрей Шаронов, известный по фильму-мюзиклу "Это было за Нарвской заставой" о революционной борьбе рабочих Нарвской заставы Петербурга весной 1903 года,... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T23:03

2023-09-10T23:03

2023-09-10T23:03

культура

андрей шаронов

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - РИА Новости. Актер Андрей Шаронов, известный по фильму-мюзиклу "Это было за Нарвской заставой" о революционной борьбе рабочих Нарвской заставы Петербурга весной 1903 года, скончался на 73-м году жизни, сообщила его бывшая студентка, режиссер Александра Лабецкая. "Вчера, 9 сентября 2023 года, ушел из жизни наш дорогой и любимый мастер - Андрей Валерьевич Шаронов. Человек, который привил всех своих студентов уникальной Шароновской вакциной культуры, любви к искусству и уважению к профессии", - написала Лабецкая на своей странице в соцсети "ВКонтакте". О дате и месте прощания с Шароновым пока не сообщается. На странице актера во "Вконтакте" знавшие его люди выражают свою скорбь. Андрей Шаронов родился 2 июля 1951 года. По данным из открытых источников, он дебютировал на экране в 1981 году, сыграв в музыкальной комедийной картине "Это было за Нарвской заставой". Также Шаронов снимался в лентах "Меченые", "Эмма", "Русская симфония", "Жить сначала" и "Такая работа". Актер служил в театре "На Литейном", а также преподавал в Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусств.

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андрей шаронов, санкт-петербург