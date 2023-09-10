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Умер актер Андрей Шаронов - РИА Новости, 10.09.2023
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Культура
 
23:03 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/sharonov-1895417243.html
Умер актер Андрей Шаронов
Умер актер Андрей Шаронов - РИА Новости, 10.09.2023
Умер актер Андрей Шаронов
Актер Андрей Шаронов, известный по фильму-мюзиклу "Это было за Нарвской заставой" о революционной борьбе рабочих Нарвской заставы Петербурга весной 1903 года,... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T23:03
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культура
андрей шаронов
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - РИА Новости. Актер Андрей Шаронов, известный по фильму-мюзиклу "Это было за Нарвской заставой" о революционной борьбе рабочих Нарвской заставы Петербурга весной 1903 года, скончался на 73-м году жизни, сообщила его бывшая студентка, режиссер Александра Лабецкая. "Вчера, 9 сентября 2023 года, ушел из жизни наш дорогой и любимый мастер - Андрей Валерьевич Шаронов. Человек, который привил всех своих студентов уникальной Шароновской вакциной культуры, любви к искусству и уважению к профессии", - написала Лабецкая на своей странице в соцсети "ВКонтакте". О дате и месте прощания с Шароновым пока не сообщается. На странице актера во "Вконтакте" знавшие его люди выражают свою скорбь. Андрей Шаронов родился 2 июля 1951 года. По данным из открытых источников, он дебютировал на экране в 1981 году, сыграв в музыкальной комедийной картине "Это было за Нарвской заставой". Также Шаронов снимался в лентах "Меченые", "Эмма", "Русская симфония", "Жить сначала" и "Такая работа". Актер служил в театре "На Литейном", а также преподавал в Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусств.
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андрей шаронов, санкт-петербург
Культура, Андрей Шаронов, Санкт-Петербург
Умер актер Андрей Шаронов

Актер Андрей Шаронов умер в Петербурге на 73-м году жизни

© "Централ Партнершип" (2009)Актер Андрей Шаронов
Актер Андрей Шаронов
© "Централ Партнершип" (2009)
Актер Андрей Шаронов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - РИА Новости. Актер Андрей Шаронов, известный по фильму-мюзиклу "Это было за Нарвской заставой" о революционной борьбе рабочих Нарвской заставы Петербурга весной 1903 года, скончался на 73-м году жизни, сообщила его бывшая студентка, режиссер Александра Лабецкая.
"Вчера, 9 сентября 2023 года, ушел из жизни наш дорогой и любимый мастер - Андрей Валерьевич Шаронов. Человек, который привил всех своих студентов уникальной Шароновской вакциной культуры, любви к искусству и уважению к профессии", - написала Лабецкая на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
О дате и месте прощания с Шароновым пока не сообщается. На странице актера во "Вконтакте" знавшие его люди выражают свою скорбь.
Андрей Шаронов родился 2 июля 1951 года. По данным из открытых источников, он дебютировал на экране в 1981 году, сыграв в музыкальной комедийной картине "Это было за Нарвской заставой". Также Шаронов снимался в лентах "Меченые", "Эмма", "Русская симфония", "Жить сначала" и "Такая работа".
Актер служил в театре "На Литейном", а также преподавал в Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусств.
 
КультураАндрей ШароновСанкт-Петербург
 
 
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