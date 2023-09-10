https://ria.ru/20230910/sammit-1895342545.html
Макрон: на саммите G20 не достигли прогресса в решении конфликта на Украине
Макрон: на саммите G20 не достигли прогресса в решении конфликта на Украине - РИА Новости, 10.09.2023
Макрон: на саммите G20 не достигли прогресса в решении конфликта на Украине
Саммит G20 не то место, где стоит ждать подвижек в дипломатическом решении украинского конфликта, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T15:05
2023-09-10T15:05
2023-09-10T15:31
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эммануэль макрон
саммит g20
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Саммит G20 не то место, где стоит ждать подвижек в дипломатическом решении украинского конфликта, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита. "Это не то место, где были бы крупные успехи на сегодняшний день, в особенности когда мы имеем дело с ситуацией (на Украине - ред.), которая есть сегодня на месте… Это не то место, где произошел бы дипломатический прогресс в этом вопросе", - заявил Макрон. Ранее газета Financial Times написала, что декларация саммита G20 в Индии стала ударом для западных стран из-за отсутствия глобального консенсуса по поддержке Украины. Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы прошел в Нью-Дели 9-10 сентября. На него были приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.
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в мире, украина, индия, франция, эммануэль макрон, саммит g20, большая двадцатка
В мире, Украина, Индия, Франция, Эммануэль Макрон, Саммит G20, Большая двадцатка
Макрон: на саммите G20 не достигли прогресса в решении конфликта на Украине
Макрон: на саммите G20 не достигли прогресса в разрешении конфликта на Украине