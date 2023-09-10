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Саммит G20 придаст позитивный импульс реформе МВФ и ВТО, заявил Лавров - РИА Новости, 10.09.2023
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11:52 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/sammit-1895307626.html
Саммит G20 придаст позитивный импульс реформе МВФ и ВТО, заявил Лавров
Саммит G20 придаст позитивный импульс реформе МВФ и ВТО, заявил Лавров - РИА Новости, 10.09.2023
Саммит G20 придаст позитивный импульс реформе МВФ и ВТО, заявил Лавров
Саммит G20 в Индии придаст позитивный импульс усилиям по реформе Международного валютного фонда и Всемирной торговой организации, заявил министр иностранных дел РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T11:52
2023-09-10T11:52
индия
россия
сергей лавров
большая двадцатка
мвф
всемирная торговая организация (вто)
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - РИА Новости. Саммит G20 в Индии придаст позитивный импульс усилиям по реформе Международного валютного фонда и Всемирной торговой организации, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."В декларации (итоговой G20 - ред.) сформулированы задачи реформы и Международного валютного фонда, где давно уже, если по-честному квоты и голоса поделить, давно уже у американцев не будет блокирующего билета, который сохраняется искусственно. Саммит, конечно же, придаст очень серьезный импульс, позитивный импульс в сфере реформы и МВФ, и Всемирной торговой организации", - сказал Лавров в выступлении по итогам саммита "двадцатки".
https://ria.ru/20230909/sammit-1895096189.html
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индия, россия, сергей лавров, большая двадцатка, мвф, всемирная торговая организация (вто), в мире
Индия, Россия, Сергей Лавров, Большая двадцатка, МВФ, Всемирная торговая организация (ВТО), В мире
Саммит G20 придаст позитивный импульс реформе МВФ и ВТО, заявил Лавров

Лавров: саммит G20 в Индии придаст позитивный импульс реформе МВФ и ВТО

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСаммит G20 в Нью-Дели
Саммит G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Саммит G20 в Нью-Дели
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - РИА Новости. Саммит G20 в Индии придаст позитивный импульс усилиям по реформе Международного валютного фонда и Всемирной торговой организации, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«
"В декларации (итоговой G20 - ред.) сформулированы задачи реформы и Международного валютного фонда, где давно уже, если по-честному квоты и голоса поделить, давно уже у американцев не будет блокирующего билета, который сохраняется искусственно. Саммит, конечно же, придаст очень серьезный импульс, позитивный импульс в сфере реформы и МВФ, и Всемирной торговой организации", - сказал Лавров в выступлении по итогам саммита "двадцатки".
Журналисты в международном медиацентре G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
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ИндияРоссияСергей ЛавровБольшая двадцаткаМВФВсемирная торговая организация (ВТО)В мире
 
 
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