https://ria.ru/20230910/sammit-1895307626.html

Саммит G20 придаст позитивный импульс реформе МВФ и ВТО, заявил Лавров

Саммит G20 придаст позитивный импульс реформе МВФ и ВТО, заявил Лавров - РИА Новости, 10.09.2023

Саммит G20 придаст позитивный импульс реформе МВФ и ВТО, заявил Лавров

Саммит G20 в Индии придаст позитивный импульс усилиям по реформе Международного валютного фонда и Всемирной торговой организации, заявил министр иностранных дел РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T11:52

2023-09-10T11:52

2023-09-10T11:52

индия

россия

сергей лавров

большая двадцатка

мвф

всемирная торговая организация (вто)

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - РИА Новости. Саммит G20 в Индии придаст позитивный импульс усилиям по реформе Международного валютного фонда и Всемирной торговой организации, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."В декларации (итоговой G20 - ред.) сформулированы задачи реформы и Международного валютного фонда, где давно уже, если по-честному квоты и голоса поделить, давно уже у американцев не будет блокирующего билета, который сохраняется искусственно. Саммит, конечно же, придаст очень серьезный импульс, позитивный импульс в сфере реформы и МВФ, и Всемирной торговой организации", - сказал Лавров в выступлении по итогам саммита "двадцатки".

https://ria.ru/20230909/sammit-1895096189.html

индия

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индия, россия, сергей лавров, большая двадцатка, мвф, всемирная торговая организация (вто), в мире