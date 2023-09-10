https://ria.ru/20230910/sammit-1895303644.html

Лавров оценил саммит G20

Лавров оценил саммит G20 - РИА Новости, 10.09.2023

Лавров оценил саммит G20

Саммит "Группы двадцати" в Нью-Дели оказался успешным, группа переживает внутреннюю реформу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T11:24

2023-09-10T11:24

2023-09-10T11:40

в мире

саммит g20

большая двадцатка

сергей лавров

нью-дели

индия

россия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен – РИА Новости. Саммит "Группы двадцати" в Нью-Дели оказался успешным, группа переживает внутреннюю реформу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Саммит – безусловный успех, индийского председательства, всех нас. Двадцатка переживает внутреннюю реформу. Это проявилось в существенной активизации членов "Группы двадцати" от Глобального юга", - сказал Лавров по итогам саммита G20.По его словам, при поддержке Индии страны настойчиво добивались учета своих интересов. "В итоге они вошли в декларацию. Весь пафос договоренностей, которые касаются непосредственных вопросов круга ведения G20, заключаются в том, что Глобальный юг хочет укрепить свою роль в механизмах глобального управления, чтобы она отражала его реальный вес в мировых делах", - подчеркнул министр.

https://ria.ru/20230909/sammit-1895096189.html

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в мире, саммит g20, большая двадцатка, сергей лавров, нью-дели, индия, россия