https://ria.ru/20230910/sammit-1895303644.html
Лавров оценил саммит G20
Лавров оценил саммит G20 - РИА Новости, 10.09.2023
Лавров оценил саммит G20
Саммит "Группы двадцати" в Нью-Дели оказался успешным, группа переживает внутреннюю реформу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T11:24
2023-09-10T11:24
2023-09-10T11:40
в мире
саммит g20
большая двадцатка
сергей лавров
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен – РИА Новости. Саммит "Группы двадцати" в Нью-Дели оказался успешным, группа переживает внутреннюю реформу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Саммит – безусловный успех, индийского председательства, всех нас. Двадцатка переживает внутреннюю реформу. Это проявилось в существенной активизации членов "Группы двадцати" от Глобального юга", - сказал Лавров по итогам саммита G20.По его словам, при поддержке Индии страны настойчиво добивались учета своих интересов. "В итоге они вошли в декларацию. Весь пафос договоренностей, которые касаются непосредственных вопросов круга ведения G20, заключаются в том, что Глобальный юг хочет укрепить свою роль в механизмах глобального управления, чтобы она отражала его реальный вес в мировых делах", - подчеркнул министр.
https://ria.ru/20230909/sammit-1895096189.html
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в мире, саммит g20, большая двадцатка, сергей лавров, нью-дели, индия, россия
В мире, Саммит G20, Большая двадцатка, Сергей Лавров, Нью-Дели, Индия, Россия