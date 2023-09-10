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"Полный тупик". Пушков отреагировал на дерзкое заявление Блинкена - РИА Новости, 10.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:45 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/pushkov-1895339528.html
"Полный тупик". Пушков отреагировал на дерзкое заявление Блинкена
"Полный тупик". Пушков отреагировал на дерзкое заявление Блинкена - РИА Новости, 10.09.2023
"Полный тупик". Пушков отреагировал на дерзкое заявление Блинкена
Утверждения госсекретаря США Энтони Блинкена об успехах украинских войск на фронте говорит о проблемах американской политики на Украине, написал сенатор Алексей РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T14:45
2023-09-10T14:45
специальная военная операция на украине
в мире
энтони блинкен
сша
украина
россия
алексей пушков
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Утверждения госсекретаря США Энтони Блинкена об успехах украинских войск на фронте говорит о проблемах американской политики на Украине, написал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале."Украина, как он заявил, отвоевала у России 50 процентов утраченных территорий?! Это на какой карте госсекретарь такое разглядел?" — задался вопросом Пушков.По его мнению, такими заявлениями госсекретарь хочет оправдать зашедшую в тупик политику своей страны."У Байдена что ни высказывание, то путаница. У Блинкена что ни заявление по Украине, то выдумка или того хуже. Видимо, без фантазий и подлогов позиция США в пользу продолжения войны никак не склеивается", — отметил сенатор.Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин говорил, что заявление госсекретаря США Энтони Блинкена об успехах украинских войск на фронте говорит о желании Соединенных Штатов "уйти красиво" и начать сокращать военную помощь, поскольку финансировать украинские войска далее не имеет смысла.
https://ria.ru/20230910/ukraina-1895326387.html
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в мире, энтони блинкен, сша, украина, россия, алексей пушков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энтони Блинкен, США, Украина, Россия, Алексей Пушков
"Полный тупик". Пушков отреагировал на дерзкое заявление Блинкена

Сенатор Пушков: слова Блинкена об успехе ВСУ говорят о тупике США на Украине

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Утверждения госсекретаря США Энтони Блинкена об успехах украинских войск на фронте говорит о проблемах американской политики на Украине, написал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.
"Украина, как он заявил, отвоевала у России 50 процентов утраченных территорий?! Это на какой карте госсекретарь такое разглядел?" — задался вопросом Пушков.
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По его мнению, такими заявлениями госсекретарь хочет оправдать зашедшую в тупик политику своей страны.
"У Байдена что ни высказывание, то путаница. У Блинкена что ни заявление по Украине, то выдумка или того хуже. Видимо, без фантазий и подлогов позиция США в пользу продолжения войны никак не склеивается", — отметил сенатор.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин говорил, что заявление госсекретаря США Энтони Блинкена об успехах украинских войск на фронте говорит о желании Соединенных Штатов "уйти красиво" и начать сокращать военную помощь, поскольку финансировать украинские войска далее не имеет смысла.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнтони БлинкенСШАУкраинаРоссияАлексей Пушков
 
 
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