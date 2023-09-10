https://ria.ru/20230910/pushkov-1895339528.html

"Полный тупик". Пушков отреагировал на дерзкое заявление Блинкена

"Полный тупик". Пушков отреагировал на дерзкое заявление Блинкена - РИА Новости, 10.09.2023

"Полный тупик". Пушков отреагировал на дерзкое заявление Блинкена

Утверждения госсекретаря США Энтони Блинкена об успехах украинских войск на фронте говорит о проблемах американской политики на Украине, написал сенатор Алексей РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T14:45

2023-09-10T14:45

2023-09-10T14:45

специальная военная операция на украине

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алексей пушков

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Утверждения госсекретаря США Энтони Блинкена об успехах украинских войск на фронте говорит о проблемах американской политики на Украине, написал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале."Украина, как он заявил, отвоевала у России 50 процентов утраченных территорий?! Это на какой карте госсекретарь такое разглядел?" — задался вопросом Пушков.По его мнению, такими заявлениями госсекретарь хочет оправдать зашедшую в тупик политику своей страны."У Байдена что ни высказывание, то путаница. У Блинкена что ни заявление по Украине, то выдумка или того хуже. Видимо, без фантазий и подлогов позиция США в пользу продолжения войны никак не склеивается", — отметил сенатор.Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин говорил, что заявление госсекретаря США Энтони Блинкена об успехах украинских войск на фронте говорит о желании Соединенных Штатов "уйти красиво" и начать сокращать военную помощь, поскольку финансировать украинские войска далее не имеет смысла.

https://ria.ru/20230910/ukraina-1895326387.html

https://ria.ru/20230910/ukraina-1895299569.html

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в мире, энтони блинкен, сша, украина, россия, алексей пушков