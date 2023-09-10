https://ria.ru/20230910/pribaltika-1895253682.html

Глава РВИО рассказал, как Россия в 1721 году "выкупила" Прибалтику у Швеции

Глава РВИО рассказал, как Россия в 1721 году "выкупила" Прибалтику у Швеции - РИА Новости, 10.09.2023

Глава РВИО рассказал, как Россия в 1721 году "выкупила" Прибалтику у Швеции

Победив в Северной войне Швецию, Россия не просто отвоевала, а "выкупила" территорию нынешних стран Балтии, рассказал РИА Новости научный директор Российского... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T00:33

2023-09-10T00:33

2023-09-10T05:33

петр i

александр i

российское военно-историческое общество (рвио)

россия

швеция

балтия

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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Победив в Северной войне Швецию, Россия не просто отвоевала, а "выкупила" территорию нынешних стран Балтии, рассказал РИА Новости научный директор Российского военного-исторического общества Михаил Мягков.Ровно 302 года назад, 10 сентября (30 августа по старому стилю) 1721 года, Россия и Швеция подписали Ништадтский мирный договор, положивший конец Северной войне (1700-1721).По ее итогам Россия возвратила выход к Балтийскому морю, включила в свой состав территории Эстляндии (нынешняя Эстония), Лифляндии (восточная часть нынешней Латвии), части Карелии, Ингерманландии (юг нынешней Ленинградской области) и город Выборг, благодаря чему российское царство стало империей."Сегодня в историографии и школьных учебниках стран Балтии, в том числе Латвии и Эстонии, Северную войну представляют как российскую агрессию против Прибалтики. Такая трактовка истории видится просто нелепой, учитывая, что, будучи колониями Швеции, эти народы были абсолютно бесправны", – сказал Мягков.Историк отметил, что латышские и эстонские крестьяне, считаясь в шведском королевстве фактически "унтерменшами", рассматривались Стокгольмом исключительно как "податное население" и "база" для рекрутирования на фронт мужчин, гибель которых ничего не значила."В этой связи особенно смешно читать в современных латвийских и эстонских учебниках истории утверждения наподобие "латвийские крестьяне прятались по лесам и ждали шведские войска". Единственное, что шведские войска с ними бы сделали в реальности, – ограбили бы или "забрили" в солдаты", – подчеркнул собеседник агентства.Научный директор РВИО напомнил, что с вхождением балтийских земель в состав Российской империи положение местного населения не только не усугубилось, но и, наоборот, начало постепенно улучшаться: в регионе развивалась промышленность и сельское хозяйство, строились порты и мануфактуры."Именно народы Балтии при императоре Александре I первыми на территории огромной империи были освобождены от крепостного права, задолго до "титульной нации" – русских. Как можно при таком "приоритетном" отношении представлять период российского правления как "оккупацию" и "угнетение"?" – сказал Мягков.Прибалтику "выкупили" По мнению историка, отошедшие России прибалтийские территории справедливо считать не просто отвоеванными, а "выкупленными", поскольку взамен Швеция, проигравшая войну и из ведущей европейской державы превратившаяся в региональное государство без особых внешнеполитических амбиций, получила огромную выплату в два миллиона "ефимков" (русское обозначение ходившего тогда в Западной Европе серебряного талера, несколько меньшего по стоимости рубля)."Петр отдал Швеции 2 миллиона "ефимков", то есть 56 тонн серебра. Чтобы было понятней – это стоимость примерно 50 линейных кораблей того времени или годовой бюджет шведского королевства, разоренного затяжной войной. Для нас этот тоже было огромной суммой – где-то 1/3 тогдашнего бюджета русского царства", – пояснил Мягков.Кроме того, шведскому королевству вернули Финляндию, которую на конец конфликта контролировали российские войска, а также разрешили ежегодно беспошлинно закупать и вывозить из России хлеба на 50 тысяч рублей. Причины "щедрости" Петра I Говоря об этих беспрецедентных уступках проигравшей стороне, в РВИО назвали несколько возможных причин "щедрости" Петра I. Во-первых, Россия хотела сделать Швецию союзным государством и не подогревать в королевстве реваншистских настроений. Во-вторых, на данное решение могли повлиять действия короля польского и курфюрста саксонского Августа."Начиная войну, Петр договорился с Августом, что в случае победы России некогда бывшая провинцией Речи Посполитой Лифляндия отойдет от Швеции к Польше. Однако после поражения от войск шведского короля Карла XII в 1706 году Август вышел из коалиции с Россией, что Петр счел предательством и передумал отдавать Лифляндию. Именно поэтому он решил отразить в мирном договоре, что Прибалтику мы у Стокгольма не просто завоевываем, а покупаем, и никаких третьих претендентов на эти земли быть не может", – рассказал Мягков.Рождение империиИсторик отметил, что победа в Северной войне, которую в России с размахом праздновали на протяжении целого месяца, стала поворотной точкой в истории страны – благодаря ее успешному исходу, царство стало империей, а Петр I получил титулы "Великий" и "отец Отечества и император всероссийский"."Благодаря победе в Северной войне наше государство получило уже другой – более высокий – статус. Его не сразу приняли "старые" империи – Британская, Французская, Австрийская, – но уже ко временам "Дщери Петра", императрицы Елизаветы, большинство европейских стран смирилось с новым положением России. Страна ворвалась в семейство великих европейских держав, без учета интересов которой не мог решаться ни один важный вопрос на континенте", – подчеркнул Мягков.

https://ria.ru/20230831/rvio-1893288379.html

https://ria.ru/20230628/rusofobiya-1880819188.html

https://ria.ru/20230831/ustupki-1893289239.html

https://ria.ru/20230728/gitler-1886829851.html

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петр i, александр i, российское военно-историческое общество (рвио), россия, швеция, балтия