https://ria.ru/20230910/postavki-1895333404.html

Эрдоган заявил, что обсудил с Байденом поставки F-16 в Турцию

Эрдоган заявил, что обсудил с Байденом поставки F-16 в Турцию - РИА Новости, 10.09.2023

Эрдоган заявил, что обсудил с Байденом поставки F-16 в Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что провел "на ногах" встречу с американским коллегой Джо Байденом на полях саммита "Большой двадцатки" в Индии,... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T14:12

2023-09-10T14:12

2023-09-10T14:31

в мире

турция

большая двадцатка

f-16

швеция

индия

реджеп тайип эрдоган

джо байден

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что провел "на ногах" встречу с американским коллегой Джо Байденом на полях саммита "Большой двадцатки" в Индии, обсудил поставки Анкаре истребителей F-16.Палата представителей конгресса США в июле 2022 года приняла поправку к оборонному бюджету, которая запрещает администрации США продавать Турции новые самолеты F-16 и компоненты для их модернизации до тех пор, пока Турция нарушает воздушное пространство Греции. До этого Турция была исключена из программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в связи с закупкой российских зенитных ракетных комплексов С-400."Здесь (в Индии) состоялась встреча с господином Байденом, хотя и на неформальной основе, на ногах. Мы также обсуждали вопрос F-16. Конечно, к сожалению, по вопросу F-16 есть связка со Швецией (с процессом членства Швеции в НАТО - ред.). Такой подход нас серьезно расстраивает. Когда так говорят, у меня есть что ответить. Вы связываете все с конгрессом, у меня тоже есть свой конгресс. Мой конгресс - это Великое национальное собрание Турции (парламент), и я не могу сказать "да" (членству Швеции в НАТО - ред.) до тех пор, пока подобное решение не будет принято Великим национальным собранием Турции. Швеция должна выполнять свои обязательства", - сказал турецкий лидер на пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки" в Индии.

https://ria.ru/20230909/istrebiteli-1895208318.html

турция

швеция

индия

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в мире, турция, большая двадцатка, f-16, швеция, индия, реджеп тайип эрдоган, джо байден, нато, f-35, с-400 «триумф»