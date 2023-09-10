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Эрдоган заявил, что обсудил с Байденом поставки F-16 в Турцию - РИА Новости, 10.09.2023
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14:12 10.09.2023 (обновлено: 14:31 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/postavki-1895333404.html
Эрдоган заявил, что обсудил с Байденом поставки F-16 в Турцию
Эрдоган заявил, что обсудил с Байденом поставки F-16 в Турцию - РИА Новости, 10.09.2023
Эрдоган заявил, что обсудил с Байденом поставки F-16 в Турцию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что провел "на ногах" встречу с американским коллегой Джо Байденом на полях саммита "Большой двадцатки" в Индии,... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T14:12
2023-09-10T14:31
в мире
турция
большая двадцатка
f-16
швеция
индия
реджеп тайип эрдоган
джо байден
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что провел "на ногах" встречу с американским коллегой Джо Байденом на полях саммита "Большой двадцатки" в Индии, обсудил поставки Анкаре истребителей F-16.Палата представителей конгресса США в июле 2022 года приняла поправку к оборонному бюджету, которая запрещает администрации США продавать Турции новые самолеты F-16 и компоненты для их модернизации до тех пор, пока Турция нарушает воздушное пространство Греции. До этого Турция была исключена из программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в связи с закупкой российских зенитных ракетных комплексов С-400."Здесь (в Индии) состоялась встреча с господином Байденом, хотя и на неформальной основе, на ногах. Мы также обсуждали вопрос F-16. Конечно, к сожалению, по вопросу F-16 есть связка со Швецией (с процессом членства Швеции в НАТО - ред.). Такой подход нас серьезно расстраивает. Когда так говорят, у меня есть что ответить. Вы связываете все с конгрессом, у меня тоже есть свой конгресс. Мой конгресс - это Великое национальное собрание Турции (парламент), и я не могу сказать "да" (членству Швеции в НАТО - ред.) до тех пор, пока подобное решение не будет принято Великим национальным собранием Турции. Швеция должна выполнять свои обязательства", - сказал турецкий лидер на пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки" в Индии.
https://ria.ru/20230909/istrebiteli-1895208318.html
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в мире, турция, большая двадцатка, f-16, швеция, индия, реджеп тайип эрдоган, джо байден, нато, f-35, с-400 «триумф»
В мире, Турция, Большая двадцатка, F-16, Швеция, Индия, Реджеп Тайип Эрдоган, Джо Байден, НАТО, F-35, С-400 «Триумф»
Эрдоган заявил, что обсудил с Байденом поставки F-16 в Турцию

Эрдоган заявил, что обсудил с Байденом поставки F-16 в Турцию

© AP Photo / Francisco SecoРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© AP Photo / Francisco Seco
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что провел "на ногах" встречу с американским коллегой Джо Байденом на полях саммита "Большой двадцатки" в Индии, обсудил поставки Анкаре истребителей F-16.
Палата представителей конгресса США в июле 2022 года приняла поправку к оборонному бюджету, которая запрещает администрации США продавать Турции новые самолеты F-16 и компоненты для их модернизации до тех пор, пока Турция нарушает воздушное пространство Греции. До этого Турция была исключена из программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в связи с закупкой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
США разместят в Румынии несколько истребителей F-16
Вчера, 16:27
"Здесь (в Индии) состоялась встреча с господином Байденом, хотя и на неформальной основе, на ногах. Мы также обсуждали вопрос F-16. Конечно, к сожалению, по вопросу F-16 есть связка со Швецией (с процессом членства Швеции в НАТО - ред.). Такой подход нас серьезно расстраивает. Когда так говорят, у меня есть что ответить. Вы связываете все с конгрессом, у меня тоже есть свой конгресс. Мой конгресс - это Великое национальное собрание Турции (парламент), и я не могу сказать "да" (членству Швеции в НАТО - ред.) до тех пор, пока подобное решение не будет принято Великим национальным собранием Турции. Швеция должна выполнять свои обязательства", - сказал турецкий лидер на пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки" в Индии.
 
В миреТурцияБольшая двадцаткаF-16ШвецияИндияРеджеп Тайип ЭрдоганДжо БайденНАТОF-35С-400 «Триумф»
 
 
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