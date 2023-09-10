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Число людей, отравившихся едой в Петербурге превысило 170 - РИА Новости, 10.09.2023
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15:00 10.09.2023 (обновлено: 15:02 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/peterburg-1895341519.html
Число людей, отравившихся едой в Петербурге превысило 170
Число людей, отравившихся едой в Петербурге превысило 170 - РИА Новости, 10.09.2023
Число людей, отравившихся едой в Петербурге превысило 170
Число людей, отравившихся в Санкт-Петербурге при заказе еды, выросло до 171, пишет Роспотребнадзор в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T15:00
2023-09-10T15:02
происшествия
санкт-петербург
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Число людей, отравившихся в Санкт-Петербурге при заказе еды, выросло до 171, пишет Роспотребнадзор в своем Telegram-канале."В отделе эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии с группой учета и регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области" зарегистрировано 171 случай ОКИ, в том числе у 2-х детей", - пишет ведомство.У большинства обнаружили кишечную палочку, у восьми — сальмонеллу.Пока в больницах остается 99 человек, включая детей.Об отравлении стало известно 8 сентября. Люди заказали еду у компании "Грин Бокс" через сервис "Самокат". Изначально сообщалось о 34 отравившихся, на следующий день их число достигло 69.Роспотребнадзор выявил грубые нарушения санитарных норм в производственных помещениях "Грин Бокса". Сервис доставки продуктов и готовой еды "Самокат" сообщал об организации проверки условий хранения и транспортировки продукции. Компания приостановила сотрудничество с поставщиком до завершения проверок.В отношении "Грин Бокса" составлен протокол о временном запрете деятельности.
https://ria.ru/20230910/arest-1895310830.html
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происшествия, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Санкт-Петербург, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Число людей, отравившихся едой в Петербурге превысило 170

У 171 человека, отравившегося едой в Петербурге, нашли кишечную палочку

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер скорой медицинской помощи
Фельдшер скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Число людей, отравившихся в Санкт-Петербурге при заказе еды, выросло до 171, пишет Роспотребнадзор в своем Telegram-канале.
"В отделе эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии с группой учета и регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области" зарегистрировано 171 случай ОКИ, в том числе у 2-х детей", - пишет ведомство.
У большинства обнаружили кишечную палочку, у восьми — сальмонеллу.
Пока в больницах остается 99 человек, включая детей.
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Об отравлении стало известно 8 сентября. Люди заказали еду у компании "Грин Бокс" через сервис "Самокат". Изначально сообщалось о 34 отравившихся, на следующий день их число достигло 69.
Роспотребнадзор выявил грубые нарушения санитарных норм в производственных помещениях "Грин Бокса". Сервис доставки продуктов и готовой еды "Самокат" сообщал об организации проверки условий хранения и транспортировки продукции. Компания приостановила сотрудничество с поставщиком до завершения проверок.
В отношении "Грин Бокса" составлен протокол о временном запрете деятельности.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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