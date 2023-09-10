https://ria.ru/20230910/krasnoyarsk-1895277353.html

Явка на выборах красноярского губернатора превысила 25 процентов

Явка на выборах красноярского губернатора превысила 25 процентов - РИА Новости, 10.09.2023

Явка на выборах красноярского губернатора превысила 25 процентов

Явка на выборах губернатора Красноярского края на 10 утра воскресенья составляет 25,27%, сообщает региональный избирком в своем официальном Telegram-канале. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T08:27

2023-09-10T08:27

2023-09-10T08:27

политика

красноярский край

красноярск

единый день голосования в россии — 2023

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КРАСНОЯРСК, 10 сен – РИА Новости. Явка на выборах губернатора Красноярского края на 10 утра воскресенья составляет 25,27%, сообщает региональный избирком в своем официальном Telegram-канале. "По данным ГАС "Выборы" явка на выборах губернатора края на 10.00 10 сентября составляет 25,27%", - говорится в сообщении.На однодневных выборах губернатора Красноярского края в 2018 году итоговая явка составила 28,94%. В Красноярском крае в течение трех дней будут выбирать губернатора, депутатов городского совета Красноярска, депутата Госдумы вместо скончавшегося в марте 2023 года Виктора Зубарева и одного депутата в краевой парламент. В голосовании смогут принять участие 2 050 287 человек на 2095 избирательных участках. На пост губернатора претендуют пять человек: врио губернатора Михаил Котюков ("Единая Россия"), Максим Маркерт ("Справедливая Россия), Андрей Новак (КПРФ), Александр Глисков (ЛДПР) и Ирина Иванова (партия "Зеленые").

https://ria.ru/20230910/gubernatory-1894746164.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, красноярский край, красноярск, единый день голосования в россии — 2023