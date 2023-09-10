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Явка на выборах красноярского губернатора превысила 25 процентов
Явка на выборах красноярского губернатора превысила 25 процентов - РИА Новости, 10.09.2023
Явка на выборах красноярского губернатора превысила 25 процентов
Явка на выборах губернатора Красноярского края на 10 утра воскресенья составляет 25,27%, сообщает региональный избирком в своем официальном Telegram-канале. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T08:27
2023-09-10T08:27
2023-09-10T08:27
политика
красноярский край
красноярск
единый день голосования в россии — 2023
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КРАСНОЯРСК, 10 сен – РИА Новости. Явка на выборах губернатора Красноярского края на 10 утра воскресенья составляет 25,27%, сообщает региональный избирком в своем официальном Telegram-канале. "По данным ГАС "Выборы" явка на выборах губернатора края на 10.00 10 сентября составляет 25,27%", - говорится в сообщении.На однодневных выборах губернатора Красноярского края в 2018 году итоговая явка составила 28,94%. В Красноярском крае в течение трех дней будут выбирать губернатора, депутатов городского совета Красноярска, депутата Госдумы вместо скончавшегося в марте 2023 года Виктора Зубарева и одного депутата в краевой парламент. В голосовании смогут принять участие 2 050 287 человек на 2095 избирательных участках. На пост губернатора претендуют пять человек: врио губернатора Михаил Котюков ("Единая Россия"), Максим Маркерт ("Справедливая Россия), Андрей Новак (КПРФ), Александр Глисков (ЛДПР) и Ирина Иванова (партия "Зеленые").
https://ria.ru/20230910/gubernatory-1894746164.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, красноярский край, красноярск, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Красноярский край, Красноярск, Единый день голосования в России — 2023
Явка на выборах красноярского губернатора превысила 25 процентов
Явка на выборах красноярского губернатора на 10:00 составила 25,27%