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Явка на выборах красноярского губернатора превысила 25 процентов - РИА Новости, 10.09.2023
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08:27 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/krasnoyarsk-1895277353.html
Явка на выборах красноярского губернатора превысила 25 процентов
Явка на выборах красноярского губернатора превысила 25 процентов - РИА Новости, 10.09.2023
Явка на выборах красноярского губернатора превысила 25 процентов
Явка на выборах губернатора Красноярского края на 10 утра воскресенья составляет 25,27%, сообщает региональный избирком в своем официальном Telegram-канале. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T08:27
2023-09-10T08:27
политика
красноярский край
красноярск
единый день голосования в россии — 2023
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КРАСНОЯРСК, 10 сен – РИА Новости. Явка на выборах губернатора Красноярского края на 10 утра воскресенья составляет 25,27%, сообщает региональный избирком в своем официальном Telegram-канале. &quot;По данным ГАС &quot;Выборы&quot; явка на выборах губернатора края на 10.00 10 сентября составляет 25,27%&quot;, - говорится в сообщении.На однодневных выборах губернатора Красноярского края в 2018 году итоговая явка составила 28,94%. В Красноярском крае в течение трех дней будут выбирать губернатора, депутатов городского совета Красноярска, депутата Госдумы вместо скончавшегося в марте 2023 года Виктора Зубарева и одного депутата в краевой парламент. В голосовании смогут принять участие 2 050 287 человек на 2095 избирательных участках. На пост губернатора претендуют пять человек: врио губернатора Михаил Котюков ("Единая Россия"), Максим Маркерт ("Справедливая Россия), Андрей Новак (КПРФ), Александр Глисков (ЛДПР) и Ирина Иванова (партия "Зеленые").
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политика, красноярский край, красноярск, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Красноярский край, Красноярск, Единый день голосования в России — 2023
Явка на выборах красноярского губернатора превысила 25 процентов

Явка на выборах красноярского губернатора на 10:00 составила 25,27%

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на выборах губернатора Красноярского края в микрорайоне Академгородок в Красноярске
Женщина голосует на выборах губернатора Красноярского края в микрорайоне Академгородок в Красноярске - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Женщина голосует на выборах губернатора Красноярского края в микрорайоне Академгородок в Красноярске
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КРАСНОЯРСК, 10 сен – РИА Новости. Явка на выборах губернатора Красноярского края на 10 утра воскресенья составляет 25,27%, сообщает региональный избирком в своем официальном Telegram-канале.
«

"По данным ГАС "Выборы" явка на выборах губернатора края на 10.00 10 сентября составляет 25,27%", - говорится в сообщении.

На однодневных выборах губернатора Красноярского края в 2018 году итоговая явка составила 28,94%.
В Красноярском крае в течение трех дней будут выбирать губернатора, депутатов городского совета Красноярска, депутата Госдумы вместо скончавшегося в марте 2023 года Виктора Зубарева и одного депутата в краевой парламент. В голосовании смогут принять участие 2 050 287 человек на 2095 избирательных участках.
На пост губернатора претендуют пять человек: врио губернатора Михаил Котюков ("Единая Россия"), Максим Маркерт ("Справедливая Россия), Андрей Новак (КПРФ), Александр Глисков (ЛДПР) и Ирина Иванова (партия "Зеленые").
Сотрудник типографии во время проверки бюллетеней для голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Процедура выборов губернаторов в России
01:45
 
ПолитикаКрасноярский крайКрасноярскЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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