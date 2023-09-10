https://ria.ru/20230910/konflikt-1895370853.html

Байден прокомментировал роль саммита G20 в разрешении конфликта на Украине

Байден прокомментировал роль саммита G20 в разрешении конфликта на Украине - РИА Новости, 10.09.2023

Байден прокомментировал роль саммита G20 в разрешении конфликта на Украине

Президент США Джо Байден считает, что на саммите "Большой двадцатки" было значительным согласие о необходимости мирного урегулирования ситуации вокруг Украины. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T17:26

2023-09-10T17:26

2023-09-10T17:32

специальная военная операция на украине

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украина

большая двадцатка

оон

саммит g20

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ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден считает, что на саммите "Большой двадцатки" было значительным согласие о необходимости мирного урегулирования ситуации вокруг Украины."В комнате (на встрече участников саммита - ред.) было значительное согласие о необходимости справедливого и долгосрочного мира, с уважением принципов изложенных в уставе ООН, в том числе территориальной целостности и суверенитета", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам поездки в Индию и Вьетнам.

https://ria.ru/20230909/sammit-1895096189.html

украина

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