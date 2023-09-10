https://ria.ru/20230910/konflikt-1895370853.html
Байден прокомментировал роль саммита G20 в разрешении конфликта на Украине
Байден прокомментировал роль саммита G20 в разрешении конфликта на Украине - РИА Новости, 10.09.2023
Байден прокомментировал роль саммита G20 в разрешении конфликта на Украине
Президент США Джо Байден считает, что на саммите "Большой двадцатки" было значительным согласие о необходимости мирного урегулирования ситуации вокруг Украины. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T17:26
2023-09-10T17:26
2023-09-10T17:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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саммит g20
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ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден считает, что на саммите "Большой двадцатки" было значительным согласие о необходимости мирного урегулирования ситуации вокруг Украины."В комнате (на встрече участников саммита - ред.) было значительное согласие о необходимости справедливого и долгосрочного мира, с уважением принципов изложенных в уставе ООН, в том числе территориальной целостности и суверенитета", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам поездки в Индию и Вьетнам.
https://ria.ru/20230909/sammit-1895096189.html
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в мире, украина, большая двадцатка, оон, саммит g20
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Большая двадцатка, ООН, Саммит G20
Байден прокомментировал роль саммита G20 в разрешении конфликта на Украине
Байден: на саммите G20 поддержали долгосрочное разрешение конфликта на Украине