Премьер Госсовета Китая призвал ЕС объединиться для безопасности
Премьер Госсовета КНР Ли: ЕС и Пекин следует объединиться для безопасности
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПремьер госсовета КНР Ли Цян
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Премьер госсовета КНР Ли Цян. Архивное фото
ПЕКИН, 10 сен - РИА Новости. Китай и ЕС должны объединиться, чтобы использовать стабильность своих отношений для защиты от неопределенности в мире, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян в ходе встречи с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен на полях саммита G20 в Нью-Дели.
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"Китай и ЕС, как две важные силы многополярного мира и два двигателя глобального развития, должны усилить единство и сотрудничество, чтобы использовать стабильность китайско-европейских отношений для защиты от неопределенности мировой обстановки", - сказал Ли Цян, слова которого приводит МИД КНР.
Он также отметил, что Китай готов сотрудничать с европейской стороной над организацией встречи лидеров Китая и ЕС, которая состоится в этом году, чтобы с помощью общения и консультаций укреплять доверие, разрешать разногласия, вместе вносить больше позитивного вклада в дело глобального мирного развития.
Ранее сообщалось, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель должен посетить Китай этой осенью для проведения стратегического диалога и подготовки саммита лидеров Китая и ЕС. Поездка Борреля в Китай отменялась уже дважды за последние месяцы. Первый раз по причине того, что глава европейской дипломатии заболел COVID-19, второй раз отменила китайская сторона. Китайский МИД причину отмены визита не пояснил, заявив лишь, что "ожидает его в удобное для обеих сторон время". Издание South China Morning Post со ссылкой на анонимный высокопоставленный источник в ЕС писало, что Боррель ориентировочно согласился посетить Китай в октябре, чтобы провести стратегический диалог до следующего саммита Китая и ЕС. Позже Боррель заявил, что намерен уже этой осенью совершить откладывавшуюся ранее поездку в Китай.