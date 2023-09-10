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Премьер Госсовета Китая призвал ЕС объединиться для безопасности - РИА Новости, 10.09.2023
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06:34 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/kitay-1895268509.html
Премьер Госсовета Китая призвал ЕС объединиться для безопасности
Премьер Госсовета Китая призвал ЕС объединиться для безопасности - РИА Новости, 10.09.2023
Премьер Госсовета Китая призвал ЕС объединиться для безопасности
Китай и ЕС должны объединиться, чтобы использовать стабильность своих отношений для защиты от неопределенности в мире, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян в... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T06:34
2023-09-10T06:34
китай
нью-дели
жозеп боррель
ли цян
урсула фон дер ляйен
евросоюз
большая двадцатка
саммит g20
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ПЕКИН, 10 сен - РИА Новости. Китай и ЕС должны объединиться, чтобы использовать стабильность своих отношений для защиты от неопределенности в мире, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян в ходе встречи с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен на полях саммита G20 в Нью-Дели. "Китай и ЕС, как две важные силы многополярного мира и два двигателя глобального развития, должны усилить единство и сотрудничество, чтобы использовать стабильность китайско-европейских отношений для защиты от неопределенности мировой обстановки", - сказал Ли Цян, слова которого приводит МИД КНР. Он также отметил, что Китай готов сотрудничать с европейской стороной над организацией встречи лидеров Китая и ЕС, которая состоится в этом году, чтобы с помощью общения и консультаций укреплять доверие, разрешать разногласия, вместе вносить больше позитивного вклада в дело глобального мирного развития. Ранее сообщалось, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель должен посетить Китай этой осенью для проведения стратегического диалога и подготовки саммита лидеров Китая и ЕС. Поездка Борреля в Китай отменялась уже дважды за последние месяцы. Первый раз по причине того, что глава европейской дипломатии заболел COVID-19, второй раз отменила китайская сторона. Китайский МИД причину отмены визита не пояснил, заявив лишь, что "ожидает его в удобное для обеих сторон время". Издание South China Morning Post со ссылкой на анонимный высокопоставленный источник в ЕС писало, что Боррель ориентировочно согласился посетить Китай в октябре, чтобы провести стратегический диалог до следующего саммита Китая и ЕС. Позже Боррель заявил, что намерен уже этой осенью совершить откладывавшуюся ранее поездку в Китай.
https://ria.ru/20230910/globalizatsiya-1895265823.html
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китай, нью-дели, жозеп боррель, ли цян, урсула фон дер ляйен, евросоюз, большая двадцатка, саммит g20, в мире
Китай, Нью-Дели, Жозеп Боррель, Ли Цян, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Большая двадцатка, Саммит G20, В мире
Премьер Госсовета Китая призвал ЕС объединиться для безопасности

Премьер Госсовета КНР Ли: ЕС и Пекин следует объединиться для безопасности

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПремьер госсовета КНР Ли Цян
Премьер госсовета КНР Ли Цян - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Премьер госсовета КНР Ли Цян. Архивное фото
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ПЕКИН, 10 сен - РИА Новости. Китай и ЕС должны объединиться, чтобы использовать стабильность своих отношений для защиты от неопределенности в мире, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян в ходе встречи с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен на полях саммита G20 в Нью-Дели.
«
"Китай и ЕС, как две важные силы многополярного мира и два двигателя глобального развития, должны усилить единство и сотрудничество, чтобы использовать стабильность китайско-европейских отношений для защиты от неопределенности мировой обстановки", - сказал Ли Цян, слова которого приводит МИД КНР.
Он также отметил, что Китай готов сотрудничать с европейской стороной над организацией встречи лидеров Китая и ЕС, которая состоится в этом году, чтобы с помощью общения и консультаций укреплять доверие, разрешать разногласия, вместе вносить больше позитивного вклада в дело глобального мирного развития.
Ранее сообщалось, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель должен посетить Китай этой осенью для проведения стратегического диалога и подготовки саммита лидеров Китая и ЕС. Поездка Борреля в Китай отменялась уже дважды за последние месяцы. Первый раз по причине того, что глава европейской дипломатии заболел COVID-19, второй раз отменила китайская сторона. Китайский МИД причину отмены визита не пояснил, заявив лишь, что "ожидает его в удобное для обеих сторон время". Издание South China Morning Post со ссылкой на анонимный высокопоставленный источник в ЕС писало, что Боррель ориентировочно согласился посетить Китай в октябре, чтобы провести стратегический диалог до следующего саммита Китая и ЕС. Позже Боррель заявил, что намерен уже этой осенью совершить откладывавшуюся ранее поездку в Китай.
Премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цян - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Премьер госсовета КНР выступил за экономическую глобализацию
05:32
 
КитайНью-ДелиЖозеп БоррельЛи ЦянУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзБольшая двадцаткаСаммит G20В мире
 
 
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