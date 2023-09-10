https://ria.ru/20230910/kitay-1895268509.html

Премьер Госсовета Китая призвал ЕС объединиться для безопасности

Премьер Госсовета Китая призвал ЕС объединиться для безопасности - РИА Новости, 10.09.2023

Премьер Госсовета Китая призвал ЕС объединиться для безопасности

Китай и ЕС должны объединиться, чтобы использовать стабильность своих отношений для защиты от неопределенности в мире, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян в... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T06:34

2023-09-10T06:34

2023-09-10T06:34

китай

нью-дели

жозеп боррель

ли цян

урсула фон дер ляйен

евросоюз

большая двадцатка

саммит g20

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ПЕКИН, 10 сен - РИА Новости. Китай и ЕС должны объединиться, чтобы использовать стабильность своих отношений для защиты от неопределенности в мире, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян в ходе встречи с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен на полях саммита G20 в Нью-Дели. "Китай и ЕС, как две важные силы многополярного мира и два двигателя глобального развития, должны усилить единство и сотрудничество, чтобы использовать стабильность китайско-европейских отношений для защиты от неопределенности мировой обстановки", - сказал Ли Цян, слова которого приводит МИД КНР. Он также отметил, что Китай готов сотрудничать с европейской стороной над организацией встречи лидеров Китая и ЕС, которая состоится в этом году, чтобы с помощью общения и консультаций укреплять доверие, разрешать разногласия, вместе вносить больше позитивного вклада в дело глобального мирного развития. Ранее сообщалось, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель должен посетить Китай этой осенью для проведения стратегического диалога и подготовки саммита лидеров Китая и ЕС. Поездка Борреля в Китай отменялась уже дважды за последние месяцы. Первый раз по причине того, что глава европейской дипломатии заболел COVID-19, второй раз отменила китайская сторона. Китайский МИД причину отмены визита не пояснил, заявив лишь, что "ожидает его в удобное для обеих сторон время". Издание South China Morning Post со ссылкой на анонимный высокопоставленный источник в ЕС писало, что Боррель ориентировочно согласился посетить Китай в октябре, чтобы провести стратегический диалог до следующего саммита Китая и ЕС. Позже Боррель заявил, что намерен уже этой осенью совершить откладывавшуюся ранее поездку в Китай.

https://ria.ru/20230910/globalizatsiya-1895265823.html

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китай, нью-дели, жозеп боррель, ли цян, урсула фон дер ляйен, евросоюз, большая двадцатка, саммит g20, в мире