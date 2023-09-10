https://ria.ru/20230910/khakasiya-1895270280.html

Явка на выборах главы Хакасии составляет почти 23 процента

Явка на выборах главы Хакасии составляет почти 23 процента - РИА Новости, 10.09.2023

Явка на выборах главы Хакасии составляет почти 23 процента

Явка на выборах главы Хакасии на 10 утра (6.00 мск) в основной день голосования достигла почти 23%, сообщили РИА Новости в республиканском избиркоме. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T07:02

2023-09-10T07:02

2023-09-10T07:02

валентин коновалов

кпрф

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коммунисты россии

единый день голосования в россии — 2023

политика

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КРАСНОЯРСК, 10 сен - РИА Новости. Явка на выборах главы Хакасии на 10 утра (6.00 мск) в основной день голосования достигла почти 23%, сообщили РИА Новости в республиканском избиркоме. Голосование на выборах главы Хакасии - председателя правительства республики, депутатов верховного совета Хакасии восьмого созыва началось 8 сентября и завершится 10 сентября. "По состоянию на 10 утра 10 сентября в Хакасии проголосовали более 90 тысяч избирателей, явка составила 22,99%", - сказал собеседник агентства. На нынешних выборах на пост главы Хакасии претендуют три кандидата: действующий глава республики Валентин Коновалов (КПРФ), Михаил Молчанов (ЛДПР) и кандидат от партии "Коммунисты России" Владимир Грудинин. За места в республиканский парламент будут бороться представители семи партий: "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия", ЛДПР, "Новые люди", "Коммунисты России", "Российская партия пенсионеров". Также в эти дни жители столицы республики выберут депутатов Абаканского городского совета.

https://ria.ru/20230910/izbiratelnye-1895267863.html

https://ria.ru/20230909/shtraf-1895246840.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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валентин коновалов, кпрф, лдпр, коммунисты россии, единый день голосования в россии — 2023, политика