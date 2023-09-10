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Явка на выборах главы Хакасии составляет почти 23 процента - РИА Новости, 10.09.2023
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07:02 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/khakasiya-1895270280.html
Явка на выборах главы Хакасии составляет почти 23 процента
Явка на выборах главы Хакасии составляет почти 23 процента - РИА Новости, 10.09.2023
Явка на выборах главы Хакасии составляет почти 23 процента
Явка на выборах главы Хакасии на 10 утра (6.00 мск) в основной день голосования достигла почти 23%, сообщили РИА Новости в республиканском избиркоме. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T07:02
2023-09-10T07:02
валентин коновалов
кпрф
лдпр
коммунисты россии
единый день голосования в россии — 2023
политика
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КРАСНОЯРСК, 10 сен - РИА Новости. Явка на выборах главы Хакасии на 10 утра (6.00 мск) в основной день голосования достигла почти 23%, сообщили РИА Новости в республиканском избиркоме. Голосование на выборах главы Хакасии - председателя правительства республики, депутатов верховного совета Хакасии восьмого созыва началось 8 сентября и завершится 10 сентября. "По состоянию на 10 утра 10 сентября в Хакасии проголосовали более 90 тысяч избирателей, явка составила 22,99%", - сказал собеседник агентства. На нынешних выборах на пост главы Хакасии претендуют три кандидата: действующий глава республики Валентин Коновалов (КПРФ), Михаил Молчанов (ЛДПР) и кандидат от партии "Коммунисты России" Владимир Грудинин. За места в республиканский парламент будут бороться представители семи партий: "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия", ЛДПР, "Новые люди", "Коммунисты России", "Российская партия пенсионеров". Также в эти дни жители столицы республики выберут депутатов Абаканского городского совета.
https://ria.ru/20230910/izbiratelnye-1895267863.html
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валентин коновалов, кпрф, лдпр, коммунисты россии, единый день голосования в россии — 2023, политика
Валентин Коновалов, КПРФ, ЛДПР, Коммунисты России, Единый день голосования в России — 2023, Политика
Явка на выборах главы Хакасии составляет почти 23 процента

Явка в основной день выборов главы Хакасии достигла почти 23 процентов

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкЕдиный день голосования в России
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Единый день голосования в России. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 10 сен - РИА Новости. Явка на выборах главы Хакасии на 10 утра (6.00 мск) в основной день голосования достигла почти 23%, сообщили РИА Новости в республиканском избиркоме.
Голосование на выборах главы Хакасии - председателя правительства республики, депутатов верховного совета Хакасии восьмого созыва началось 8 сентября и завершится 10 сентября.
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
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"По состоянию на 10 утра 10 сентября в Хакасии проголосовали более 90 тысяч избирателей, явка составила 22,99%", - сказал собеседник агентства.
На нынешних выборах на пост главы Хакасии претендуют три кандидата: действующий глава республики Валентин Коновалов (КПРФ), Михаил Молчанов (ЛДПР) и кандидат от партии "Коммунисты России" Владимир Грудинин.
За места в республиканский парламент будут бороться представители семи партий: "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия", ЛДПР, "Новые люди", "Коммунисты России", "Российская партия пенсионеров".
Также в эти дни жители столицы республики выберут депутатов Абаканского городского совета.
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Валентин КоноваловКПРФЛДПРКоммунисты РоссииЕдиный день голосования в России — 2023Политика
 
 
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