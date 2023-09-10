https://ria.ru/20230910/khakasiya-1895270280.html
Явка на выборах главы Хакасии составляет почти 23 процента
Явка на выборах главы Хакасии составляет почти 23 процента - РИА Новости, 10.09.2023
Явка на выборах главы Хакасии составляет почти 23 процента
Явка на выборах главы Хакасии на 10 утра (6.00 мск) в основной день голосования достигла почти 23%, сообщили РИА Новости в республиканском избиркоме. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T07:02
2023-09-10T07:02
2023-09-10T07:02
валентин коновалов
кпрф
лдпр
коммунисты россии
единый день голосования в россии — 2023
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895166255_0:159:2954:1821_1920x0_80_0_0_8008eb224750739ca66256e9d6107f71.jpg
КРАСНОЯРСК, 10 сен - РИА Новости. Явка на выборах главы Хакасии на 10 утра (6.00 мск) в основной день голосования достигла почти 23%, сообщили РИА Новости в республиканском избиркоме. Голосование на выборах главы Хакасии - председателя правительства республики, депутатов верховного совета Хакасии восьмого созыва началось 8 сентября и завершится 10 сентября. "По состоянию на 10 утра 10 сентября в Хакасии проголосовали более 90 тысяч избирателей, явка составила 22,99%", - сказал собеседник агентства. На нынешних выборах на пост главы Хакасии претендуют три кандидата: действующий глава республики Валентин Коновалов (КПРФ), Михаил Молчанов (ЛДПР) и кандидат от партии "Коммунисты России" Владимир Грудинин. За места в республиканский парламент будут бороться представители семи партий: "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия", ЛДПР, "Новые люди", "Коммунисты России", "Российская партия пенсионеров". Также в эти дни жители столицы республики выберут депутатов Абаканского городского совета.
https://ria.ru/20230910/izbiratelnye-1895267863.html
https://ria.ru/20230909/shtraf-1895246840.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895166255_162:0:2590:1821_1920x0_80_0_0_c09b01dad260f8d4421cb3e404b3bed3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валентин коновалов, кпрф, лдпр, коммунисты россии, единый день голосования в россии — 2023, политика
Валентин Коновалов, КПРФ, ЛДПР, Коммунисты России, Единый день голосования в России — 2023, Политика
Явка на выборах главы Хакасии составляет почти 23 процента
Явка в основной день выборов главы Хакасии достигла почти 23 процентов